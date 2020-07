Live - Perma Restart Café avec Agathe Bousquet (Publicis) , jeudi 9 juillet à 11h30

Le « Perma Restart Café » est une émission co-animée par ETX Studio et La Tribune et qui a pour ambition de questionner l'analogie entre la permaculture et la transformation du management et, plus généralement, de la société.

Pour rappel, l'approche de la permaculture est : « Mieux on mélange, mieux ça pousse ». Les valeurs suivantes : plus inclusif, plus harmonieux et plus efficace sont ses sources d'inspiration.

Ce rendez-vous vise à imaginer le monde de demain en tirant les enseignements de la crise. Comment créer de la valeur en faisant #MieuxDifféremmentMoins ?

Cette semaine, pour la quatrième édition, l'invitée est Agathe Bousquet, présidente de Publicis groupe en France. Auparavant, elle a été PDG de l'agence Havas à Paris, l'une des branches du groupe de communication Euro RSCG au sein duquel elle a travaillé pendant onze ans. Elle s'est notamment occupée notamment des campagnes de La poste et d'EDF. En 2017, elle est recrutée par Arthur Sadoun pour prendre la tête des opérations françaises de Publicis Groupe.

Cette émission sera animée par :

Jérôme DONCIEUX

Fondateur et CEO - ETX Studio

Jean-Christophe TORTORA

Président directeur-général de La Tribune

