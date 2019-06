Agile, Lean Management, quelle méthode pour l'innovation ?

Le Lean Management peut être défini comme un mode d'organisation de la production qui s'attache tant à l'optimisation des processus qu'à la production aux meilleurs coûts, qualités et délais, par le biais de la standardisation, de l'amélioration continue et du flux tendu. Inspiré des méthodes de management utilisées par l'entreprise Toyota au Japon au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, le Lean Management a connu une diffusion avec la publication aux Etats-Unis de plusieurs livres consacrés, notamment The Machine That changed the World (1991) basé sur une étude du MIT dans le secteur automobile. Par la suite, Le Lean Management a subi des déclinaisons dans des secteurs variés (industrie, services). Au cœur du Lean Management, 3 objectifs clés : zéro délai, zéro stock, zéro défaut.

Les méthodes Agiles, quant à elles, apparaissent en 1986 avec un ouvrage intitulé "The new new product development game". Il s'agit d'un ensemble de méthodes itératives de développement de produits industriels. En 2001, 17 experts se réunissent et élaborent le Manifeste Agile qui synthétise l'ensemble des principes et met l'accent sur l'interactivité, la réactivité au changement et la capacité d'adaptation d'une équipe à de nouveaux besoins. La méthodologie Agile la plus célèbre et la plus répandue est Scrum qui fonctionne autour d'un équipe auto-organisée selon des rôles prédéfinis (Responsable du Produit, Maître du Scrum, Equipe de Développement), qui respecte des rituels (la cérémonie) et utilise un langage commun (les artefacts). L'Agile est fondé sur des cycles courts, une démarche incrémentale et une adaptation régulière au client

Le Lean permet d'améliorer les conditions de production

Le Lean peut apporter à un environnement de production une réduction de la variabilité sur le délai de production et la qualité d'un produit. Ainsi, de nombreux outils du LEAN sont des outils qui permettent lisser la production (Heijunka, lissage de la production ; Kanban ; First In First Out) et d'identifier au plus tôt les défauts de qualité (Andon : détecteur lumineux ou sonore ; bac rouges ; Poka Yoke : outil de contrôle). Par ailleurs, le Lean management est plus adapté que les méthodes agiles pour des équipes peu expérimentées : le Lean cherche à capitaliser l'expérience et à apprendre les méthodes de production les plus efficaces. Sur le fond, le Lean Management se compose de nombreux outils d'apprentissage qui permettent aux collaborateurs de s'améliorer au fur et à mesure.

L'Agile permet l'adaptation constante du produit

Le Lean suppose la mise en place d'un mode de production standardisé.

A l'inverse, les méthodes Agiles encouragent la capacité d'adaptation au changement. La standardisation de modes opératoires amenés à évoluer fréquemment apparaît comme peu justifiée. L'Agile apparaît comme plus adapté à une démarche créative, grâce à une équipe dédiée et pluridisciplinaire, proactive pour prioriser les différentes fonctionnalités d'un produit et identifier les moyens qui lui sont nécessaires.

Une préoccupation partagée, des objets distincts

En Agile comme en Lean, le client est au cœur de la démarche. En Agile, l'itération est l'occasion d'améliorer progressivement un produit qui fonctionne. En Lean, il n'y a pas d'itération mais une chaîne de production avec de nombreux points de contrôle. En Agile, on améliore le produit ; en Lean on améliore les processus pour les prochains produits. La lutte contre les gaspillages du Lean trouve son pendant dans les itérations courtes des Méthodes Agiles, qui permettent d'éviter un effet tunnel. Le Lean donne des principes généraux d'organisation de la production, l'Agile indique la répartition des rôles, la comitologie. Il assure à l'équipe de développement son autonomie d'organisation.

Lean Management et Agile ont en commun d'être des méthodologies disruptives fondées sur la transparence (culture de la résolution de problème, management visuel), modifiant l'organisation du travail de manière radicale en impliquant les équipes dans la réussite de l'entreprise. Dans les deux cas, il y a nécessité d'un changement culturel de par les oppositions qu'elles peuvent susciter. Le Lean Management s'oppose au Taylorisme (division verticale du travail), l'Agile au cycle en V et aux méthodes prédictives.

Pour autant, ces méthodologies s'opposent. En Agile, le produit naît de l'ajout de couches successives de fonctionnalités, d'évolutions. En Lean, le produit est défini à l'origine et c'est le processus de production qui évolue au fur et à mesure. L'Agile vise à fournir un produit complexe unique à la suite de plusieurs itérations. Le Lean vise à créer un environnement de production optimal (qualité, délai, coût) pour une production en série avec la capacité à changer facilement de série. Au final, c'est la nature de l'activité qui va orienter l'entreprise vers l'une de ces méthodologies.