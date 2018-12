Appel des ETI pour un grand débat sur le « travailler et produire en France »

UNIS POUR SAUVER LES TERRITOIRES

Le 11 décembre 2018

Monsieur le Président de la République,

Nous sommes les entreprises des territoires. Nos sièges sociaux sont installés, pour certains depuis plusieurs générations, dans les villes moyennes. Nos usines sont souvent les derniers actifs des zones rurales. Nous suscitons l'activité de milliers d'entreprises prestataires de services, sous-traitants ou fournisseurs... Nos entreprises à taille humaine continuent d'embaucher et d'investir même par gros temps et servent d'airbag en période de crise. Avec nos salariés, nous sommes fiers d'animer le tissu économique des régions. Mais pour combien de temps encore ? Car voilà : nos PME et nos ETI sont trop peu nombreuses et trop petites pour assurer à elles seules la revitalisation de nos régions.

Gouvernements après gouvernements, quinquennats après quinquennats, nous n'avons cessé d'interpeller les décideurs sur les conséquences de long terme de politiques qui, par faiblesse ou pour des raisons comptables, jouent contre le camp de la France. Dans notre pays, la moitié de la richesse produite se transforme en impôt. Cette fiscalité record pèse sur tous, les particuliers comme les entreprises qui ont fait le choix de produire et d'employer en France. Ces entreprises-là, pourtant « citoyennes», payent en moyenne 50% de plus d'impôts et de charges que dans les autres pays européens. Cette situation a accéléré la désindustrialisation, nous a fait perdre de nombreux savoir-faire, rayé de la carte des centaines d'usines, mis au chômage des milliers de salariés et provoqué l'affaiblissement économique et le déclassement social. C'est ce cri de détresse qui s'exprime aujourd'hui. Il vient du cœur des territoires.

Monsieur le Président de la République, vous avez décrété l'état d'urgence économique et sociale et annoncé des mesures immédiates pour les salariés. Nos entreprises y prendront leur part. Il serait possible d'aller plus loin, notamment sur le forfait social, qui grève l'épargne salariale et sur les avantages en nature à nos salariés, malheureusement de plus en plus contraints alors qu'ils participent au lien social. Ces deux mesures simples auront un effet instantané sur le pouvoir d'achat.

Au-delà, le grand débat que vous avez lancé doit impérativement porter sur « le travailler et le produire en France ». Car c'est de cela qu'il s'agit. Dans les territoires souvent abandonnés par les services publics, ce sont nos entreprises qui font l'emploi et le pouvoir d'achat. Ce sont nos entreprises, de la plus petite à la plus importante, qui doivent être encouragées à se créer et à se développer dans nos départements, nos cantons. Le retour de la prospérité est le meilleur garant de la solidarité.

Il n'y aura pas de prospérité si on continue d'opposer les uns aux autres. C'est un sport national dont les Français sortent toujours perdants. Il faut unir et rassembler. Unir les régions et les entreprises, autour des enjeux de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage ou du mécénat territorial. Unir les entreprises et les salariés, dans un dialogue direct sur l'organisation, le coût et la rémunération du travail. Le Nouveau Contrat pour la Nation devra partir du terrain. Le défi est immense et mérite l'union nationale.

La situation actuelle, si elle perdure, risque d'accentuer la détresse et le déclassement. Si nous n'agissons pas vite, c'est toute la France qui va devenir périphérique. Alors que notre pays a tous les atouts et les talents pour se redresser au bénéfice de tous.

LES SIGNATAIRES

Frédéric COIRIER, GROUPE POUJOULAT

Luc DARBONNE, DAREGAL

Nicolas JACQUET, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT

Jean-Marie NUSSE, EXACOMPTA CLAIREFONTAINE

Philippe d'ORNANO, SISLEY

Emmanuèle PERRON, NGE

Charles ROBINET-DUFFO, HENNER

Arnaud VAISSIÉ, INTERNATIONAL SOS

Sylvie GRANDJEAN, REDEX GROUP

Pierre-Olivier BRIAL, MANUTAN

Elizabeth DUCOTTET, THUASNE

Jacques FRENEHARD, GROUPE FRENEHARD et MICHAUX

Olivier SCHILLER, SEPTODONT

Gilles TERZAKOU, MRS

Emmanuel VIELLARD, LISI GROUP

François ASSELIN, ASSELIN

Jean Thomas SCHMITT, HEPPNER

Thibaut HYVERNAT, STERIMED

Christian LAINÉ, GROUPE RIVADIS

Henri NIGAY, NIGAY

Christian DEWAVRIN, DEWAVRIN

Jacques BRAUN, GROUPE WATERAIR

Emmanuel VASSENEIX, LSDH

Stéphane REGNAULT, VYGON

Eric BOUVIER, STRAND

Olivier COURTIN, GROUPE CLARINS

Bruno BOCCARD, BOCCARD

Daniel-L. MATTHEY, MAGAFOR

Didier MARTIN, EUGENE PERMA

Georges LINGENHELD, GROUPE LINGENHELD

Thibault DURIEU, GROUPE DURIEU

Jean-Michel TIVOLY, TIVOLY

Jean-Louis PECH, ACTIA GROUP

Jérôme SAUER, KS CONSTRUCTION

Arnaud GOBET, INNOTHERA

Laurent BATAILLE, POCLAIN HYDRAULICS

Franck MATHIS, MATHIS

Claude FAURE, FM GROUP

Pierre-Etienne, BINDSCHEDLER, SOPREMA

Christian PONTICELLI, PONTICELLI FRERES

Geoffroy ROEDERER, GROUPE ROEDERER

Philippe GRODNER, SIMONE PERELE

A elles seules, ces entreprises représentent près de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 78.000 salariés.