Appel des Villes pour un avenir européen plus durable et plus équitable

Lettre ouverte en ​français​ :

Aujourd'hui, les maires et chefs de gouvernements locaux de 210 villes à travers l'Europe, représentant plus de 62 millions de citoyens, ont envoyé une lettre au Conseil européen et à ses États membres pour les exhorter ​à relever le niveau d'ambition des engagements de l'UE en matière de climat, afin de faire preuve de leadership mondial, d'entraîner un relèvement de l'ambition à l'échelle mondiale et de faire progresser de manière appropriée et rapide la mise en œuvre de l'accord de Paris. Leurs demandes sont les suivantes :

Développer une stratégie européenne de long-terme, juste et inclusive, visant à améliorer la résilience et à s'assurer que les émissions de l'UE atteignent leur paroxysme en 2020, déclinent de plus de moitié d'ici 2030 et atteignent un niveau net d'émissions nul en 2050 ;

Renforcer les objectifs climatiques et énergétiques de l'UE de 2030 et la Contribution Nationale Déterminée pour assurer une transition énergétique résiliente, rapide et juste, conforme aux objectifs précités;

Aligner le prochain budget à long terme de l'UE sur cette stratégie, supprimer les subventions aux combustibles fossiles et intégrer l'action pour le climat en priorité dans tous les programmes de financement; et

Engager tous les États membres à adopter des objectifs contraignants de réduction des émissions pour atteindre la neutralité carbone et les objectifs susmentionnés.

La lettre ouverte, signée par des dirigeants de villes issues de 21 États membres de l'UE et 7 pays voisins, a été publiée en amont de la Conférence sur l'Avenir de l'Europe qui se tiendra le 9 mai 2019 à Sibiu en Roumanie.

« Le changement climatique constitue une menace pour tous les Européens, indépendamment de leur origine sociale ou de leurs convictions politiques. Dans toute l'Europe, les maires de grandes et petites villes reconnaissent l'urgence de ce défi auquel nous faisons face et mettent en œuvre à leur échelle des mesures climatiques audacieuses. Les dirigeants européens doivent mettre de côté leurs différences pour prendre les décisions ambitieuses et courageuses nécessaires en matière d'action climatique. L'Europe se doit d'être à l'avenir un leader mondial de la question climatique. Les générations futures ne nous pardonneront pas si nous n'agissons pas alors que nous en avons encore le temps. » ​Anne Hidalgo, Maire de Paris et Présidente de C40 Cities