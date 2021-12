Comment les “organisations apprenantes " dégagent-elles un avantage concurrentiel ?

Jusqu'à présent, les formations professionnelles et l'apprentissage en entreprise de manière générale étaient structurées et codifiées selon des processus rigides, se résumant en trois mots : planifiées, sélectives et académiques. La Covid a bouleversé ces paradigmes en introduisant dans les organisations la nécessité de s'adapter de toute urgence à de nouveaux critères, principalement l'adoption de nouveaux outils, le travail à distance, de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux modèles stratégiques. Les entreprises ont dû passer de sessions de formation planifiées des mois à l'avance, pour des formations sur plusieurs années, à des sessions de formation quotidiennes afin d'obtenir une transformation presque instantanée.

Les experts s'accordent à dire que la mise en place d'une véritable "organisation apprenante" va bien au-delà de l'amélioration des compétences et du développement des collaborateurs. Pour suivre le changement drastique qui s'est opéré pendant les confinements auprès des employés, il a été primordial pour les entreprises de développer des parcours d'apprentissage plus sophistiqués, faisant principalement appel à l'analyse, aux données et à un concept "à la carte", alimenté par différentes technologies capables d'accompagner cette transformation.

Les employeurs ont donc appris à répondre aux besoins changeants des collaborateurs en fonction de leurs attentes et des contraintes de temps, de moyens dont ils ont été astreints. Pour ce faire, ils ont testé divers nouveaux canaux : vidéos, réalité virtuelle, simulateurs, e-learning, live-learning ou encore webinar, mais également un parcours d'apprentissage personnalisé et, enfin, la possibilité pour les employés de faire appel à des experts en interne pour accéder instantanément au savoir-faire ou aux connaissances de ces derniers.

Responsabiliser les collaborateurs : pilier de la stratégie de l'organisation apprenante

Lorsqu'un collaborateur a la possibilité de s'exprimer sur les décisions importantes, il n'est pas dans une position où il reçoit des ordres. Il bénéficie ainsi d'une formation continue et saura au long terme mieux s'adapter aux changements . La culture de la formation en entreprise permet donc de créer un avantage concurrentiel pour les organisations, étant en mesure de faire face à tout type de situation de façon proactive et en équipe. Leurs employés sont plus résilients et disposent des capacités nécessaires pour faire face à des situations difficiles.

Alors que la formation professionnelle s'est étendue au-delà des cours structurés ou des stages pour laisser place à aux modèles d'apprentissage par la pratique, la pandémie a poussé les organisations à repenser leurs techniques d'apprentissage pour qu'elles soient plus efficaces et plus ciblées. Indépendamment de l'industrie, les entreprises ont eu à ré-évaluer leurs méthodes de travail, instaurer de nouveaux process, des normes de

communications, protocoles sanitaires etc...implémentant ainsi une culture d'apprentissage continue pour la plupart.

Les entreprises qui ont su capitaliser sur l'essor de la formation et de la culture de l'apprentissage en mettant en place un système de réflexion permanente concernant l'amélioration des processus et des méthodes de travail ainsi que l'accès à l'apprentissage, sont celles qui ont les équipes qui sont désormais les plus efficaces, productives et résilientes.

Engagement et rétention, résultats indéniables de cette nouvelle approche

La posture que prend l'entreprise face aux méthodes de formation et la relation qu'elles instaurent entre les collaborateurs et les formations professionnelles en entreprise jouent un rôle clé dans l'expérience des collaborateurs, et in fine, de leur engagement et fidélité à l'entreprise.

Lorsqu'un collaborateur reproduit les consignes d'un supérieur qui lui dicte ce qu'il doit changer ou faire, il n'apprend pas, il suit des ordres. Pour être dans une situation d'apprentissage, les collaborateurs doivent être inclus dans la prise de décision, et leurs conséquences sur les équipes. C'est cette implication qui encourage l'engagement des employés, et leur rétention.

Trois piliers clés sont à mettre en place au coeur de la stratégie de toute entreprise apprenante :

recruter des profils curieux et qui ont envie d'apprendre ;

encourager et instaurer une culture de l'apprentissage ;

inciter et récompenser la formation.

Les organisations doivent désormais adopter les codes du business-to-consumer et s'adapter aux changements sociaux et technologiques auxquels les employés sont confrontés. S'il est possible d'apprendre à réparer un lave-vaisselle sur YouTube en trois minutes, ou une langue étrangère sur un smartphone quand ils le souhaitent, il devrait être possible de faire de même au sein d'une entreprise.

Face aux défis du recrutement et de la rétention des talents, de l'évolution rapide et brusque des conditions sociétales et de la mutation des marchés, les entreprises doivent adopter une culture de l'apprentissage pour être non seulement compétitives, mais prospères. La mise à niveau et le renouvellement des compétences des collaborateurs seront essentiels à la croissance continue des entreprises, et il sera donc essentiel de repenser les initiatives d'apprentissage dans un contexte de travail hybride.