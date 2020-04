Covid-19 : pourquoi les compétences des séniors appelés en renfort sont indispensables

Les conséquences de la crise que nous vivons sont incertaines. Nous pouvons supposer que la propagation du virus sera maîtrisée, et qu'une solution thérapeutique sera trouvée à moyen terme. Sur le plan économique, les impacts de cette crise se feront sentir longtemps. Mais ils mettent déjà en évidence plusieurs axes clairs : il faut conserver les savoir-faire et certaines capacités de production, car la conservation des compétences est un élément stratégique pour les entreprises. Et de nombreux retraités, disponibles et compétents, portent ces savoir-faire.

Les limites d'une mondialisation totale

La pandémie que nous vivons met en lumière de manière criante les limites d'une mondialisation totale, conséquence de la quête de coûts toujours plus bas qui entraîne jusqu'à la délocalisation de la production des produits les plus sensibles. Le manque de tests de dépistage du Covid-19 en est aujourd'hui une inquiétante illustration. Les machines sont fabriquées en Europe, mais le réactif indispensable vient, lui, des Etats-Unis. Les masques et les surblouses qui permettent aux soignants de se protéger sont essentiellement fabriqués en Chine. Et, en ces temps de pénurie mondiale, nous devons importer à prix d'or ces produits. La perte de la maîtrise de la production nous met en danger, et anéantit en quelques semaines des économies réalisées sur des années.

Ce modèle industriel sera à repenser lorsque nous tirerons les leçons de cette crise sanitaire, mais nous pouvons déjà espérer que les Etats et les grands groupes seront vigilants vis-à-vis de la conservation des savoir-faire et des connaissances des métiers industriels, et soucieux d'entretenir une capacité de production locale, nationale ou européenne.

Les entreprises vont devoir mieux s'armer contre la perte des connaissances, et découvrir la valeur de leurs salariés séniors, qui quittent très souvent les entreprises en fin de carrière sans avoir pu transmettre leurs compétences. La valorisation des séniors et le maintien en activité post-retraite des expertises sont traditionnellement négligés. Mais voici que la crise actuelle les remet en première ligne. Les hôpitaux font actuellement appel massivement à du personnel médical retraité pour renforcer les équipes. Celui-ci est compétent, dévoué envers l'ancien milieu professionnel et immédiatement opérationnel. Et il en va de même dans d'autres secteurs, comme en témoigne le tout récent rappel du général de gendarmerie Richard Lizurey, chargé par le gouvernement d'évaluer l'organisation interministérielle de la gestion de crise du Covid-19.

Agir tous ensemble

Agir tous ensemble est essentiel. L'intergénérationnel est le fondement de notre société et, assurément, l'une des clés de l'invention du modèle de développement plus efficace, plus humain et plus efficient, que tant aujourd'hui appellent de leurs vœux. La gravité du sujet a fait réagir tout le monde. Les citoyens suivent les règles de confinement et se mobilisent pour s'occuper de leurs ainés, faire les courses pour les plus fragiles. Les entreprises se reconvertissent pour produire du gel hydroalcoolique ou des masques,... De même dans les entreprises, toutes les générations doivent apporter leur savoir, leur dynamisme, leur expérience, leur point de vue.

Avec le soutien des acteurs du travail post-retraite qui commencent à prendre toute leur place dans et pour l'économie française, tous - pouvoirs publics, entreprises et secteurs considérés comme essentiels en temps de pandémie - doivent se mobiliser pour capter, organiser et remettre au travail les jeunes retraités susceptibles d'apporter l'appoint d'énergie, d'effort et d'expertise indispensable au terrassement de l'épidémie. Dans des conditions de sécurité optimisées bien sûr, mais aussi selon une démarche globale et systématique, seule à même de produire une efficacité maximum face à la crise. Le monde change, il doit aussi changer à travers ses séniors et une perception renouvelée de la retraite.

(*) Experconnect est une société dont l'activité est de permettre aux entreprises d'avoir accès aux compétences d'experts retraités de haut niveau dans les domaines scientifique et technique.