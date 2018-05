Faut-il "remettre la France au travail" ?

« J'ai besoin de remettre la France au travail », cette petite phrase d'Emmanuel Macron a fait mouche, même s'il a tenté de l'effacer par « Il y'a trop de gens aujourd'hui, qui travaillant dur, ne gagnent pas suffisamment ».

Attardons nous néanmoins sur la première formulation : Ce procès latent concernant l'économie hexagonale, qui veut que le cœur du problème, soit le peu d'appétence des français à travailler. Ce discours n'est pas nouveau. Et s'il braque les esprits, c'est qu'il fait écho aux heures sombres de notre histoire. Quand l'ordre nouveau promu par le gouvernement Pétain, prétendait déjà apporter la rédemption à la France oisive du Front populaire :

« Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié ». « Tous les Français, ouvriers, cultivateurs, fonctionnaires, techniciens, patrons ont d'abord le devoir de travailler... etc.»

Parce que mettre la France au travail, ce n'est pas la même chose que de donner un travail à tous. L'expression véhicule une foule de sous-entendu sur le chômage volontaire, l'assistanat, la préférence pour le loisir, un accès gratuit aux services publics trop généreux, qui ne serait pas adossé à une production de richesse suffisante. Disons-le sans détour, c'est une phrase sonne père fouettard, éloigné du marché du travail et qui ne saisit plus rien de la pression qui s'y exerce.

Mais passé le ressenti, il y a pourtant bien une réalité derrière ce slogan. La France fait bien parti des pays qui mobilise le moins le volume de travail au regard de sa population.

1/ Le taux d'emploi, c'est-à-dire la part de la population qui travaille en pourcentage de la population en âge de travailler, se situe en bas de l'échelle des pays avancés. Et l'on sait que cet écart provient des bords : des plus jeunes d'abord, avec une moindre proportion d'étudiants qui cumulent un emploi. Et des plus vieux, avec un âge effectif de la retraite plus bas qu'ailleurs. Et une part importante de l'écart se concentre ainsi sur des petits jobs, plutôt à faible valeur ajoutée.

2/ Facteur aggravant, la durée de travail de ceux qui sont en emploi se situe aussi en bas de l'échelle, moins à cause de la durée habituelle du travail, que du nombre de congés, de jours fériés, et de la forte proportion de CDD courts qui produit de l'intermittence et donc une faible durée du travail en année pleine. Alors certes, l'Allemagne, fait encore moins bien que nous, ainsi que certaines économies du Nord, mais cela ne retire rien au constat strictement quantitatif.



Et lorsque l'on met bout à bout, notre faible taux d'emploi et notre faible durée annuelle du travail, on aboutit bien à un constat sans appel. La France est le pays développé qui mobilise le moins d'heures de travail par habitant. Et même, si on l'a dit, le gros de l'écart correspond à des petits jobs à faible valeur ajoutée, il est indéniable que cela contribue à diminuer le revenu par habitant et complique le financement de la dépendance et des biens collectifs. Problème de coût du travail, de spécialisation, de rigidités, de demande, de formation, ou de préférence ? A ce stade, toutes les interprétations sont recevables. Tout comme l'idée de remettre la France au travail, si on débarrasse l'expression de sa charge condescendante ou stigmatisante.

Il y a surtout un autre constat statistique tout aussi têtu que les faits statistiques que j'ai mentionnés plus haut. C'est la corrélation négative qu'il y a entre la durée du travail et la productivité horaire du travail. La productivité horaire du travail tend à être plus élevée dans les pays où la durée du travail est la plus faible. C'est précisément le cas de la France qui se retrouve plutôt en haut de l'échelle en termes de productivité, quand la Corée ou le Japon, ou dans une moindre mesure la Grèce ou le Royaume-Uni, modèles de mobilisation, ferment la marche du classement. Ce qui signifie :

1/ que nous sous-estimons pour partie la durée réelle du travail, là où elle est légalement courte,

2/ que le travail est plus intense dans ces mêmes pays.

Pour ces deux raisons la formule « remettre la France au travail » est irrecevable. Elle heurte une autre réalité française. Celle d'une forte implication dans le travail. « Remettre la France en emploi » est déjà beaucoup plus recevable. Et s'en tenir à l'expression « créer de l'emploi », toujours plus consensuelle.

