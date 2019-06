Générations Y et S, même combat !

On a l'habitude de caractériser les générations d'aujourd'hui d'une lettre profonde de l'alphabet, par exemple « Y » ou « Z », pour les jeunes, comme si l'on approchait de la fin du monde générationnel ! En fait, on est tout proche de la pensée subliminale des aficionados du transhumanisme pour lesquels la science et les technologies lissent les distances entre les âges pour se confondre en une génération unique. Si nous sommes encore loin de l'immortalité, rien ne nous empêche de projeter ce que les technologies d'aujourd'hui peuvent faire pour rapprocher la génération Y, celle du pourquoi, de la génération S (les seniors), celle du savoir. Qu'est-ce qui les oppose ou les rapproche ?

Tout d'abord, c'est leur place dans la population active. Elles se positionnent de manière symétrique de part et d'autre de l'axe médian de la quarantaine et affichent un taux de non-emploi qui dépasse les 20 %. Ensuite c'est leur situation symétrique sur la pyramide de Maslow qui étage les besoins des personnes depuis la satisfaction des besoins primaires jusqu'à ceux de la réalisation de soi. Pour les Y autant que pour les S, les premiers niveaux rassemblant les besoins physiologiques et de sécurité sont totalement éludés. La raison principale vient du fait que ces besoins essentiels sont devenus des droits opposables et que, par conséquent, leur satisfaction est de la responsabilité de la collectivité.

L'IA et la blockchain au service de l'organisation et la production

De manière pragmatique, la question qui se pose aujourd'hui est de leur financement ou de leur réduction drastique. Un des moyens pour arbitrer cette alternative consisterait à augmenter la part contributive des « Y & S » dans la production des richesses redistribuables. Les armes à notre disposition sont de plusieurs ordres. La première est l'assistance que peuvent fournir l'intelligence artificielle et les neurosciences à ces questions sociologiques. La capacité à former à la volée des équipes pluridisciplinaires et complémentaires va permettre la réorganisation de la production où, de facto, savoir-faire et opérabilité prendront le pas sur le statut et la définition du poste. Seconde arme, la blockchain associée aux nouvelles techniques de production sera prépondérante dans l'hyperorganisation qui supplantera l'actuelle organisation du travail. L'âge et la durée du travail devenant accessoires, les générations Y et S reprendront leurs lettres de noblesse.

L'organisation des entreprises a fortement évolué ces dernières décennies, poussée par la globalisation des marchés. Cependant leur morphologie est restée identique en empruntant des tailles XXL. Ainsi en écho à la situation décrite par Pierre Veltz dans La Société hyper-industrielle, (Seuil, 2017, 128 pages, 11,80 euros) est né le concept d'organisation hyper-fonctionnelle. Sous cette notion se cache un gisement de productivité que l'on pourra financer grâce aux économies engendrées sur la base de la pyramide de Maslow. Cette organisation hyper-fonctionnelle s'appuiera sur des plateformes collaboratives de nouvelle génération qui fourniront un concentré d'intelligence et de savoir-faire. Elle permettra ensuite d'identifier les bonnes associations de profils pour répondre à une demande métier. Enfin, elles offriront les moyens d'anticiper la réalisation opérationnelle afin d'en valider la totale cohérence. On entre dans l'ère du Sim Business (le marché de la simulation) où le choix de la ressource n'est la conséquence que de son efficacité finale.