La cybersécurité, l'atout clé pour l’Europe

La triste actualité russo-ukrainienne est là pour le rappeler : la cybersécurité est définitivement entrée dans le champ politique, économique et bien sûr géopolitique. Ses impacts sur la vie des individus, des entreprises et des états sont de plus en plus déterminants. Cette montée en puissance peut inquiéter mais elle peut aussi être vue comme une opportunité ; opportunité dont l'Europe doit s'emparer avec force et sans tarder : pour mieux se protéger, bien sûr, mais aussi pour affirmer sa souveraineté économique. Car la cybersécurité constitue finalement un puissant levier de croissance, susceptible de donner aux pays de l'UE une position renforcée sur l'échiquier mondial.

La « cyber » est un levier de développement économique

La cybersécurité a des implications économiques majeures, à plusieurs niveaux.

C'est d'abord un pilier fondamental de la souveraineté économique européenne. Il n'y a, en effet, pas de souveraineté économique sans souveraineté numérique... et pas de numérique sans cybersécurité. Il est donc temps de relancer les stratégies européennes pour construire les champions de demain, en se concentrant sur quelques sujets prioritaires : santé, éducation, finance, énergie, mobilité par exemple. L'Europe a de sérieux atouts pour y parvenir - la taille de son marché associée à la puissance de ses normes - mais aussi des faiblesses à corriger - obsession de la concurrence, difficulté à penser une politique industrielle, environnement réglementaire rigide.

La cybersécurité est également porteuse d'opportunités en matière de créations d'entreprise. Deux types d'entreprises peuvent voir le jour grâce à la cyber : celles qui proposent des services en lien direct avec la cybersécurité et celles dont l'activité ne pourrait exister sans ses apports. Grâce à ces entreprises qu'elle contribue à développer, la cybersécurité crée naturellement de l'emploi, au sein d'un vivier de profils atypiques parfois éloignés du marché de l'emploi - des jeunes qui ne font pas partie du « sérail » et qui pourtant vont révéler tout leur potentiel dans la cybersécurité.

Enfin, la cybersécurité peut assurer à l'Europe une position de partenaire fort et crédible auprès des autres puissances mondiales et notamment en Afrique. Le développement des liens entre les pays européens et le marché économique africain passera en effet essentiellement par des sujets liés au numérique (fintech, 5G, mobilité, retail 4.0...), impliquant une expertise forte en cybersécurité. La cybersécurité constitue donc indéniablement une précieuse carte à jouer pour l'Europe.

Comment accélérer le développement de la cyber et lui donner un rôle renforcé en Europe ?

Toute la question est de savoir comment accélérer le développement de la cyber et renforcer sa place dans le paysage européen. Quelles impulsions donner ? Quelles pistes d'actions prioritaires envisager pour faire émerger l'Europe en matière de cyber ?

Tout d'abord, il parait indispensable d'intégrer une formation en cybersécurité très tôt dans les parcours scolaires. L'Europe ne pourra s'imposer que si elle peut bénéficier de l'expertise de professionnels compétents et performants. Nous devons donc aller au-delà des démarches de sensibilisation, encore insuffisantes, afin de créer une « culture cyber » au sein de la population française et de susciter davantage de vocations dans les filières de formation en cybersécurité.

Si l'Europe doit « muscler » ses ressources humaines numériques, elle doit également augmenter les ressources financières consacrées à la cybersécurité et notamment renforcer les levées de fonds, bien inférieures aujourd'hui à ce que l'on peut constater aux Etats-Unis ou en Israël par exemple.

Au sein du secteur du Numérique, il apparait aussi comme prioritaire de développer encore davantage les synergies et les logiques de coalition et de partenariats entre les différents acteurs de la cybersécurité. La création du Campus cyber cette année constitue de ce point de vue un signal extrêmement encourageant. C'est en effet la première fois que se réunissent sur un même site des entreprises, des services de l'Etat, des organismes de formation ainsi que des acteurs de la recherche et des associations autour d'un objectif commun : fédérer une communauté nationale et internationale et créer un véritable écosystème cybersécurité. La prochaine étape serait certainement celle d'une diffusion de cette démarche à l'échelle régionale, avec notamment des partenariats impliquant le monde de la recherche.

Développer la cybersécurité, c'est enfin nécessairement faire des choix et accepter de se concentrer sur quelques grands sujets stratégiques de demain - santé, mobilité, énergie, éducation, entre autres. C'est enfin favoriser l'export des entreprises européennes, avec deux objectifs : éprouver les produits et rassurer les investisseurs.

Bien au-delà du seul champ technique, dans lequel elle est encore trop souvent cantonnée, la cyber constitue une extraordinaire opportunité économique dont nous ne devons pas sous-estimer l'importance. Des signaux positifs émergent, et la Présidence française de l'UE saura sans nul doute créer les conditions d'une Europe plus forte et faire de la cybersécurité un atout clé de sa souveraineté.