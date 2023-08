Les licornes, futurs catalyseurs de la généralisation des approches écosystèmes versus secteurs d'activités économiques

Rappelons que le classement mondial des entreprises les plus performantes illustre parfaitement la suprématie des écosystèmes, des entreprises qui travaillent de concert avec une communauté de partenaires pour créer des propositions de valeur qui couvrent l'ensemble du secteur d'activité économique. C'est le positionnement des futures licornes.

Au lieu que l'entreprise offre ses propres produits et services, une licorne va proposer de développer avec ses clients, un processus axé sur les données. L'objectif n'est plus d'être la meilleure entreprise, mais de résoudre des problèmes importants dans un réseau d'entreprises.

Chaque étape de ce parcours est en général réalisée ou gérée par une entreprise différente, l'écosystème d'une licorne les intègre dans une seule plate-forme, de sorte que du point de vue du client, il s'agit d'une seule expérience, d'un seul parcours. L'écosystème de la licorne va notamment aider les consommateurs à traverser l'étape la plus difficile de ce parcours, ils seront plus susceptibles de faire confiance à l'écosystème plus large pour le reste de leurs besoins.

Ces dynamiques annoncent-elles un changement radical pour chaque entreprise ? Bien sûr que non. Les consommateurs visiteront toujours les magasins physiques, l'industrie lourde continuera d'extraire et de traiter les matériaux essentiels à notre vie quotidienne, et d'innombrables autres entreprises au-delà de l'espace numérique continueront de canaliser l'ingéniosité de leurs fondateurs et employés pour servir un monde de préférences et de besoins incroyablement variés.

L'exemple de McDonald's

Par exemple, McDonald's innove avec les licornes : ces dernières années, il s'est associé à Uber Eats et DoorDash pour la livraison, WeChat pour les paiements mobiles et Beyond Meat pour déployer des options de menu à base de plantes. Le message est clair : à mesure que de nouvelles innovations sont mises à l'échelle et achèvent notre transformation en une économie numérique, les entreprises en place opéreront de plus en plus dans le monde des licornes.

Les licornes appartiennent donc à tous les secteurs d'activité : la fintech, la technologie industrielle, la technologie de la mobilité, les technologies de la santé, le commerce numérique, le divertissement et les médias.

En janvier 2023, il y avait 1.205 sociétés licornes dans le monde avec une valorisation totale cumulée d'environ 3.858 milliards de dollars (selon les données fournies par CBInsight ). Un peu plus de 20 % sont des licornes fintech

En 2013, il y avait 39 licornes. En 2023, il y a deux hectocornes : ByteDance - propriétaire de TikTok - (140 milliards de dollars) et SpaceX (127 milliards de dollars), et un se faisant passer pour : Shein (100 milliards de dollars). De plus, il existe aujourd'hui 43 décacornes (des licornes évaluées à plus de 10 milliards de dollars), parmi lesquelles les plus célèbres sont : Stripe, Canva, Checkout.com, Revolut, Epic Games, Miro, Grammarly et Blockchain.com.

Voici quelques exemples de secteurs d'activités qui seront réinventés par une approche écosystèmes et donc des licornes :

Exemple de la réinvention de la banque

La «banque» de demain dépendra des données qui fournissent un contexte pour la livraison des services bancaires en temps réel. Ce n'est qu'en analysant les données que les banques peuvent vraiment écouter les clients et créer des services financiers personnalisés qui leur seront bénéfiques.

Dans ce contexte, les licornes vont utiliser les innovations digitales pour réinventer les métiers de la banque :

L'IA va pénétrer l'ensemble du spectre des opérations du secteur financier dans les front, middle et back offices.

Les smart contracts vont permettre la diffusion massive des portefeuilles numériques, les actifs numériques, la finance décentralisée (DeFi), les jetons non fongibles (NFT), etc

L'architecture de microservices basée sur le cloud où les interfaces de programmation d'applications (API) débloquent la communication de machine à machine et permettent aux services d'évoluer indépendamment sans avoir besoin d'élargir la base de codage de l'offre globale

l'IoT va permettre l'intégration des services bancaires dans les appareils portables et les équipements ce qui va rapprocher les banques de leurs clients.

Les logiciels open source, l'architecture sans serveur et les logiciels en tant que service (SaaS) vont simplifier le back office des banques

Les plates-formes de développement sans code (NCDP) va réduire le besoin d'embaucher des talents

La RPA va permettre aux entreprises de déployer facilement des robots logiciels tels que les chatbots à grande échelle.

Exemple de la réinvention du transport

Dans l'ensemble, les innovations digitales transforment le transport de demain en rendant les déplacements plus intelligents, plus efficaces, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement. Ces avancées ouvrent de nouvelles possibilités en termes de mobilité et contribuent à la construction de villes intelligentes et durables.

Dans ce contexte, les licornes vont utiliser les innovations digitales pour réinventer les métiers du transport en permettant notamment :

Les applications mobiles vont permettre de trouver facilement des trajets partagés, d'optimiser les itinéraires et de réduire les coûts de déplacement.

Grâce aux avancées de l'intelligence artificielle, les véhicules seront capables de se déplacer sans conducteur

Les capteurs et les dispositifs connectés vont permettre de collecter des données en temps réel sur les conditions de circulation, les niveaux de pollution, les disponibilités de stationnement, etc.

Les systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement basés sur l'IA, vont faciliter la planification et l'optimisation des itinéraires de livraison, réduisant ainsi les coûts et les délais.

Les drones de livraison sont également une innovation prometteuse qui pourrait révolutionner le secteur de la logistique.

Les algorithmes d'apprentissage automatique et d'analyse des données peuvent exploiter les vastes quantités d'informations générées par les systèmes de transport pour identifier les tendances, prévoir les problèmes et améliorer les performances globales.

Les applications mobiles de recharge, les systèmes de gestion de l'énergie et les réseaux intelligents facilitent la transition vers des transports plus propres et plus durables.

Exemple de la réinvention de la santé

La santé de demain devra accroître la capacité de détecter et de traiter efficacement les maladies et d'améliorer la prestation des soins de santé individuels. Les patients seront de plus en plus impliqués dans leurs soins de santé et au fur et à mesure qu'ils en apprendront davantage sur leur santé, ils voudront décider comment ils seront traités.

Dans ce contexte, les licornes vont utiliser les innovations digitales pour réinventer les métiers de la santé :

La télémédecine va permettre aux patients de consulter des médecins à distance, en utilisant des technologies telles que la vidéoconférence.

Les dossiers de santé électroniques (DSE) faciliteront le partage d'informations entre les professionnels de santé, amélioreront la coordination des soins et réduisent les erreurs médicales causées par des informations manquantes ou incorrectes.

Les applications mobiles vont permettre le suivi de l'activité physique, du sommeil, de la nutrition, du rythme cardiaque, de la glycémie, etc.

Les dispositifs portables tels que les montres, les bracelets et les capteurs vont collecter des données sur la santé des utilisateurs, telles que le rythme cardiaque, la qualité du sommeil, etc.

L'intelligence artificielle peut être utilisée pour l'analyse des images médicales, la détection précoce des maladies, la recommandation de traitements personnalisés, la prédiction des résultats cliniques, etc.

Les robots peuvent améliorer la précision, la rapidité et la sécurité des procédures médicales, tout en réduisant les risques liés à l'erreur humaine.

Exemple de la réinvention du commerce

Le commerce de demain sera compétitif durablement que si la valeur perçue comme créant suffisamment de valeur non seulement par le capital mais aussi par les clients actuels et potentiels, son personnel, ses fournisseurs et la société dans laquelle elle se trouve. Sinon les conditions d'une viabilité durable ne sont pas remplies. Dans cette optique, il n'y a de valeur que perçue par le «client».

Dans ce contexte, les licornes vont utiliser les innovations digitales pour réinventer les métier du commerce de détail :

Développer de nouveaux concepts pour fidéliser les clients basés sur le WEB3.

Offrir une expérience totalement immersive qui intégrera la réalité virtuelle, son smartphone, sa montre, ses lunettes, etc.

Promouvoir un shopping véritablement personnalisé, ce qui rendra le processus de découverte, d'achat et de réception des marchandises totalement aisé.

Permettre au personnel en magasin de connaître en temps réel, les informations pertinentes (d'une façon anonyme) sur chaque individu qui entre dans le magasin.

Permettre l'émergence de commerces là où le citoyen/consommateur le souhaite. La magasin viendra à lui.

Exemple de la réinvention de la logistique

Le commerce de demain va nécessiter une accélération forte des flux, des rotations, une réduction des stocks et une mutualisation des ressources. Internet dans ce contexte apparaît comme un espace d'intermédiation dont sont progressivement éliminés ceux des intermédiaires, anciens ou nouveaux, n'apportant pas une réelle valeur en contribuant à la cohérence des interférences entre acteurs.

Dans ce contexte, les licornes vont utiliser les innovations digitales pour réinventer les métiers de la logistique en permettant notamment :

Une identification des goulots d'étranglement et de prévoir la demande de ventes future,

Une analyse des modèles de trafic pour optimiser les itinéraires

Un accroissement de l'efficacité opérationnelle, la prévision des risques, la gestion des stocks et le suivi des flux de travail.

Ils permettent également aux entreprises d'explorer différents scénarios et de comprendre l'impact potentiel de différentes décisions, fournissant des informations qui peuvent conduire à une prise de décision plus éclairée.

Une aide aux employés pour organiser l'inventaire et emballer les commandes.

Le guidage automatisé qui est considéré comme l'équivalent au sol des drones pour la livraison du dernier kilomètre.

Le repérage des marchandises et permettre aux employés de travailler en mode mains libres avec par exemple des lunettes intelligentes.

Exemple de de la réinvention de l'agriculture

Demain, les agricultures vont utiliser massivement les appareils mobiles, le cloud computing, les plates-formes IoT, l'intelligence artificielle, les robots, les drones, les capteurs intelligents, l'impression 3D, la réalité augmentée, l'informatique portable, les technologies de localisation, l'analyse des mégadonnées, des algorithmes très complexes, la Blockchain, l'energy harvesting, l'authentification et la détection des fraudes, la relation avec le client final ainsi que des interfaces pour l'interaction homme-machine.

Dans ce contexte, les licornes vont utiliser les innovations digitales pour réinventer les métiers de l'agriculture en permettant notamment

Une agriculture de précision en déployant massivement l'IoT pour prendre en charge la communication entre les données du terrain et les appareils intelligents utilisés pour la gestion de l'exploitation.

Les agriculteurs pourront mettre en œuvre une large gamme de technologies capables de fonctionner en tandem, telles que des applications mobiles, des équipements automatisés, des drones, des capteurs et la transmission de données.

Une communication bidirectionnelle plus rapide et opérations de terrain plus précises en partageant les données plus rapidement et plus efficacement.

Une capacité à prendre de meilleures décisions plus rapidement tout en améliorant les performances de la machine pour une productivité, une efficacité et des rendements accrus.

Exemple de la réinvention de l'industrie

La numérisation de l'industrie numérisation a déjà fait passer les méthodes traditionnelles basées sur le papier à des solutions numériques ce qui a permis d'augmenter leur productivité, à réduire leurs coûts et ainsi à devenir plus efficaces sur le plan opérationnel.

Dans ce contexte, les licornes vont utiliser les innovations digitales pour réinventer les métiers de l'industrie en permettant notamment :