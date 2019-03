Les startups qui rendent le monde meilleur tout en étant viables, c'est possible  !

Ces questionnements, comme autant de contradictions, contribuent à alimenter le flou autour de l'identification de projets dits « à impact », et donc l'investissement dans ce secteur. Selon nous, une startup à impact ne nécessite pourtant aucun « badge » ni « label » pour s'en légitimer, se définissant ni plus ni moins que comme une jeune entreprise proposant une rupture d'usage ou de technologie capable d'amorcer une transformation positive et durable du monde actuel.

Sans constituer un secteur économique à proprement parler, les projets de ce type sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à émerger et nécessitent, au même titre que tout autre projet entrepreneurial, un accompagnement financier pour son développement. Et les investisseurs les attendent ! Car, s'ils se distinguent des projets purement philanthropiques ou humanitaires, ces projets à impact présentent bien des objectifs clairs de performance et donc un retour financier attendu, similaires à tous les autres.

L'impact : une démarche entrepreneuriale avant d'être un marché !

L'impact c'est avant tout des entrepreneurs conscients de leur capacité à allier leur désir de changer positivement la société, et la création de valeur financière, car rappelons-le, sans création de valeur financière, pas d'entreprise durable ! La démarche entrepreneuriale est ainsi sensiblement la même que pour tout autre projet d'entreprise.

Et ce sont ces projets, nourris d'un certain idéal social et bien conscients des contraintes économiques réelles (à savoir une innovation attractive, durable et surtout rentable) qui séduisent de plus en plus les investisseurs. Car aujourd'hui, si la perception de l'Impact essentiellement réduite au secteur de l'économie sociale et solidaire et ses contraintes (notamment en matière de charges et de limitation de la rentabilité financière) s'avère de fait peu rassurante pour les investisseurs, ces derniers expriment pourtant un désir de plus en plus fort d'accompagner de jeunes entrepreneurs qui tentent de rendre, à leur manière, le monde meilleur. Leurs motivations avancées ?

Alors que 2018 marque un nouveau record pour les levées de fonds françaises, on observe une réelle interrogation quant aux vertus de l'écosystème startup tel qu'il s'est développé ces dernières années : des sommes astronomiques investies aux valorisations stratosphériques des startups, quid de la portée économique et sociale réelle des fonds dépensés ? Et si leurs investissements pouvaient, eux aussi, avoir un impact réel sur l'homme et le monde ? Et s'ils pouvaient, eux aussi, participer à inventer le monde demain ?

Allier impact et rentabilité :

au cœur des préoccupations des fonds qui investissent !

Une recherche de sens cohérente avec les aspirations des nouvelles générations d'investisseurs, car en mesure de répondre aux problématiques sociétales actuelles, et qui se traduit par un accroissement formidable des actifs sous gestion dans les fonds d'investissement dédiés à l'impact : ils ont dépassé les 77 milliards de dollars en 2017 !

Une croissance qui ne devrait pas ralentir, si l'on considère que l'ensemble des secteurs économiques sont concernés par des projets intégrant, dans leur modèle de développement, l'idée même d'une empreinte positive réelle et durable : éducation, santé, inclusion sociale, alimentation, agriculture, énergie... Il est aujourd'hui plus que jamais possible de s'engager dans la construction d'un projet à la fois social et rentable si tant est, toutefois, que l'on réconcilie enfin la figure de l'entrepreneur avec celle du militant ! Car leurs aspirations ont vocation à se mêler l'une à l'autre au soutien d'une nouvelle génération d'entrepreneurs davantage conscients des moyens nécessaires à mobiliser pour infléchir la marche du monde.

Aussi, plus les fonds investis sur le secteur seront élevés, plus les vocations d'entrepreneurs à Impact permettront de faire naitre et se développer des projets vertueux, pour leurs porteurs, pour leurs investisseurs, comme pour la société toute entière. Entrepreneurs, le monde est désormais à vous, modelez-le selon vos idéaux, mais n'oubliez jamais que la rentabilité reste la clé du succès...