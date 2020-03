"Nous faisons comme si le trajet domicile-travail était le seul sujet", Sylvie Landriève

LA TRIBUNE: Votre enquête nationale dévoilée début mars montrait que les trajets domicile-travail concernaient plus de 8 Français sur 10. A l'heure du confinement, comment font les Français ?

SYLVIE LANDRIÈVE: Nous avons effectivement voulu connaître les déplacements de tous les Français. On a retenu trois grands motifs de déplacement: les activités choisies - familiales, sociales, loisirs et sports -, ce qui est vital - alimentations et santé - et les trajets pour le travail. On voit tout d'abord que les Français se déplacent deux fois plus que ce qu'on croyait (10h et 400km par semaine en moyenne). Il existe toutefois une gigantesque disparité entre ceux qui vivent en relativement grande proximité et les personnes qui parcourent 100 kilomètres par jour. Dans ce contexte de confinement, les déplacements choisis sont de facto écartés, quand les activités vitales ne sont pas celles qui nécessitent le plus de trajets. Reste la question du travail.

Travailler ou pas peut multiplier par près de deux les distances parcourues chaque semaine et les déplacements du domicile vers le travail concernent 80% des gens. C'est sans compter les 40% qui ont des déplacements dans le cadre de leur travail: les 27% dont le métier consiste à rouler (conducteurs, pilotes, taxis, livreurs...) et les 13% qui ont impérativement besoin d'un véhicule pour leurs déplacements professionnels quotidiens: les services à domicile (aide-ménagères, dépanneurs), les infirmiers-médecins ou encore les commerciaux. Autant de situations différentes en temps de confinement.

Le télétravail rebat-il les cartes ?

Nous faisons comme si le domicile-travail était le seul sujet. Le confinement révèle en fait quatre situations bien différentes: ceux qui peuvent effectivement travailler à domicile (mais pendant combien de temps ?), ceux dont le métier est essentiel en cas de confinement et qui doivent travailler pour les autres, ceux qui n'ont pas d'autre choix que l'arrêt de travail et plus étrangement, ceux qui doivent aller travailler, même quand leur métier n'est pas essentiel en phase de confinement, comme les cols bleus.

Avec cette injonction à aller au travail, on laisse entendre que leur activité est vitale au risque d'une diffusion évitable du virus. Des salariés commencent à exercer leur droit de retrait et des grèves commencent à éclater en Italie.



Cette situation peut-elle amorcer une réflexion plus générale sur nos modes de vie ?

Cette crise rend sensible quelque chose auquel on ne fait habituellement pas attention: la place centrale de la mobilité dans nos modes de vie. Pour le meilleur (liberté, émancipation, ...) et pour le pire (pollution, émissions de CO2, fatigue, dépendance aux territoires lointains, ...). Cette crise est peut-être l'occasion effectivement de repenser la place des déplacements et du travail dans nos vies. D'ailleurs, quand on les interroge sur ce que serait le futur idéal pour eux, les gens disent aspirer à vivre plus proches de la nature. Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons, on a vu une partie des Franciliens passer à l'acte.