One Planet Summit : la finance au service de l’écologie ?

Paris a donné rendez-vous à « ceux qui veulent aller plus vite sur le climat ». Le One Planet Summit doit rassembler 2.000 acteurs clés de la lutte contre le réchauffement climatique. L'objectif : mobiliser la finance privée et publique, les villes, les entreprises pour obtenir des résultats concrets, implantés dans l'économie réelle. Deux ans après la signature de l'accord de Paris qui est resté sans effet et le retrait des États-Unis, ce sommet est crucial pour l'environnement. De nombreuses personnalités seront également présentes, comme Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Arnold Schwarzenegger ou Michael Bloomberg qui était l'invité du 28' hier avec Jerry Brown.

Pourquoi l'accord de Paris, pourtant signé par 195 pays, n'a-t-il rien donné deux ans après ? Parier sur la finance et l'économie permettra-t-il de véritables avancées contre le réchauffement climatique ?

Pour en débattre, nous recevons ce soir Anne Bringault, coordinatrice des ONG Réseau Action Climat et le CLER, Gaël Giraud, chef économiste de l'Agence Française de Développement et Philippe Chalmin, historien et économiste.