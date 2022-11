Pénurie de personnel : de la réflexion à l’action

Depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises font face à ses nombreuses répercussions. L'une d'entre elles concerne un changement de paradigme dans le monde du travail. En effet, les employés privilégieraient désormais une quête de sens ainsi qu'un équilibre sain entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Résultat ? Ils n'hésiteraient plus à refuser des offres qui ne répondent pas à ces exigences. La flexibilité est également au cœur de leurs préoccupations.

Pour preuve, le télétravail, qui a principalement émergé durant la pandémie, ne cesse d'être sollicité par les travailleurs français, ces derniers souhaitant le voir perdurer malgré l'accalmie sanitaire.

Ces nouvelles aspirations justifieraient en partie les actuelles difficultés de recrutement ainsi qu'une vague de démissions sans précédent. Des paramètres qui ont tendance à inverser le rapport de force entre les employeurs et les employés. Les entreprises ont donc tout intérêt à adapter leurs stratégies pour espérer conserver leurs talents et en attirer de nouveau.

Des retombées néfastes sur l'activité de l'entreprise

Paradoxalement, le foisonnement de différents postes vacants ne contribue pas pour autant à améliorer la situation de l'emploi en France. Le chômage persiste alors même que les entreprises subissent de plein fouet les contrecoups des susdites difficultés de recrutement, et ce dans tous les domaines d'activités.

Selon une récente étude de Software Advice, une majorité de PME interrogées ont constaté une pénurie de personnel, particulièrement dans les ressources humaines, les ventes et l'informatique. Dans ce contexte, les principales conséquences pour nombre d'entre elles se reflètent par une perte de chiffre d'affaires de 11 à 20% par rapport aux projections réalisées.

À cette abondance d'impacts financiers s'ajoutent également des retombées négatives sur le bien-être des employés, leur moral étant en berne quand la charge de travail de certains augmente. Le risque de voir sa réputation entachée est par ailleurs l'une des craintes exprimées par les PME de l'enquête. Ainsi, face à ces nombreuses embûches, il est primordial de mettre en place un plan d'action pour non seulement pourvoir les postes vacants, mais aussi assurer le bon fonctionnement de l'activité et par conséquent soigner sa marque employeur.

Les leviers d'amélioration

Afin de mieux répondre à tous ces nouveaux besoins des travailleurs, des mesures plus poussées doivent être prises par les entreprises. Aujourd'hui cependant, la principale réponse des PME qui se retrouvent affectées repose sur une augmentation des salaires. À l'étranger, certaines entreprises n'hésitent pas à faire de la rémunération un point clé de leur stratégie pour attirer de nouveaux candidats. L'entreprise allemande Familienversicherung offre, par exemple, 500 euros aux candidats qui acceptent de passer un premier entretien, tandis que la start-up britannique Showhere propose un mois de salaire supplémentaire à la signature d'un contrat.

Or, même si le salaire reste un critère important pour les Français au moment de chercher un nouvel emploi, les candidats sont véritablement en quête de sens et de flexibilité depuis la pandémie. En plus de miser sur une rémunération compétitive, les entreprises devraient alors veiller à évoquer ces différents éléments dans leurs annonces, en mettant l'accent sur la nature du poste et en offrant un mode de travail hybride à leurs employés.

L'expérience candidat au cours du processus de recrutement se doit également d'être améliorée. Cela peut se faire non seulement en réduisant la durée entre le premier entretien et la proposition d'embauche, mais aussi en favorisant la transparence lors de chaque étape par le biais d'explications claires ou de feedbacks constants.

Recruter efficacement via les réseaux sociaux

Beaucoup d'entreprises semblent d'ores et déjà parier sur les nouvelles technologies et leurs nombreuses fonctionnalités, notamment en mettant en place des outils de recrutement automatisés à l'aide de l'intelligence artificielle. Les réseaux sociaux quant à eux, continuent également de séduire les PME, sans doute parce qu'ils leur permettent d'accroître significativement la visibilité de leurs offres d'emploi.

Ainsi, une majorité de recruteurs a tendance à utiliser principalement LinkedIn quand les réseaux sociaux non professionnels ne cessent d'être plébiscités. Afin d'augmenter les chances de trouver de bons candidats, il conviendrait ainsi de multiplier les canaux de recrutement et d'allier aussi bien l'utilisation de sites spécialisés que de réseaux sociaux.

Entre la révélation au grand jour des nouvelles aspirations des salariés, l'inversion du rapport de force candidat/employeur et l'intégration grandissante de la technologie : et si la pénurie de personnel marquait finalement le renouveau du monde du travail ?