Pour un nouvel élan du secteur privé autour des objectifs de développement durable

En 2015, les Nations unies ont approuvé l'Agenda 2030, qui comprend 17 Objectifs de développement durable (ODD) et constitue un cadre universel d'engagement pour mobiliser les États, le secteur privé et la société civile sur la voie d'un développement durable, pour toutes et tous, et partout dans le monde. À mi-chemin de l'échéance, seules 18% des cibles de l'Agenda 2030 sont en passe d'être atteintes. En préambule du Sommet sur les ODD, Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, a rappelé l'importance de ces Objectifs et l'urgence d'agir collectivement dans ce sens.

Face aux poly-crises sociales et géopolitiques, à des visions du monde qui s'opposent, la manière dont l'entreprise doit appréhender sa responsabilité sur ses territoires d'opérations est bouleversée. Les multiples défis qui menacent nos horizons doivent nous inciter, sans délai, à prendre des décisions audacieuses et à accélérer la mise en œuvre de solutions plus durables. L'ambition de l'Agenda 2030 ne peut être appréhendée que dans sa globalité : aussi urgents que soient les combats climatiques et environnementaux, ils ne peuvent être dissociés des urgences sociales.

Les ODD représentent une grammaire commune d'action, un outil de dialogue et une source d'opportunités, notamment économiques. L'Agenda 2030 encourage les acteurs privés à construire leurs « business models » et leurs stratégies en s'appuyant sur le respect des principes ESG (environnement, social et gouvernance). En 1999, Kofi Annan initiait un premier pont entre les entreprises et l'ONU, en créant le Pacte mondial des Nations Unies (United Nations Global Compact), une initiative d'engagement volontaire permettant aux entreprises de s'inscrire dans le cadre universel onusien. Plus de deux décennies plus tard, plus de 20.000 entreprises ont rejoint l'initiative, dont 2.000 en France, portant une éthique des affaires fondée sur le respect des droits humains, du droit du travail, de l'environnement et sur la lutte contre la corruption. Notre organisation permet aux entreprises, des multinationales aux PME, d'appréhender en pratique les grands enjeux sociaux et environnementaux, dans une démarche continue de progrès.

Si l'entreprise ne peut pas tout, elle doit faire sa part. Assurer un futur durable est une responsabilité collective, et l'Agenda 2030 devrait être la boussole nous permettant d'orienter nos actions. Cette vision n'est pas seulement la nôtre : elle est partagée par 94% des Français qui estiment que les entreprises ont un rôle à jouer sur les enjeux sociaux et environnementaux dans le monde. Les sept années à venir seront déterminantes. Le Pacte mondial de l'ONU - Réseau France demeure crucial pour accompagner les entreprises françaises de toutes tailles souhaitant s'engager collectivement vers une transition juste et la mise en œuvre de l'Agenda 2030.

(*) Les premiers signataires :

Florent Menegaux, Président du Pacte mondial de l'ONU - Réseau France et Président du GROUPE MICHELIN

Président du Pacte mondial de l'ONU - Réseau France et Président du GROUPE MICHELIN Olivier Andriès , Directeur général de SAFRAN

, Directeur général de SAFRAN Bruno Angles , Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Directeur général d'AG2R LA MONDIALE

, Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Directeur général d'AG2R LA MONDIALE Benoit Bazin , Directeur général de SAINT-GOBAIN

, Directeur général de SAINT-GOBAIN Hubert de Boisredon , Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Président-Directeur général d'ARMOR

, Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Président-Directeur général d'ARMOR Yannick Bolloré , Président du Conseil de Surveillance de VIVENDI et Président-Directeur général de HAVAS

, Président du Conseil de Surveillance de VIVENDI et Président-Directeur général de HAVAS Estelle Brachlianoff , Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Directrice générale de VEOLIA

, Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Directrice générale de VEOLIA Patrice Caine , Président-Directeur général de THALES

, Président-Directeur général de THALES Bernard Charles , Président-Directeur général de DASSAULT SYSTÈMES

, Président-Directeur général de DASSAULT SYSTÈMES Bruno Duval , Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Président-Directeur général de SAVCO

, Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Président-Directeur général de SAVCO Aiman Ezzat, Directeur général de CAPGEMINI

Directeur général de CAPGEMINI Laurent Favre , Directeur général de PLASTIC OMNIUM

, Directeur général de PLASTIC OMNIUM Laurent Germain , Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Directeur général d'EGIS

, Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Directeur général d'EGIS Loïc Hénaff , Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Président-Directeur général de JEAN HÉNAFF SA

, Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Président-Directeur général de JEAN HÉNAFF SA Paul Hermelin , Président de CAPGEMINI

, Président de CAPGEMINI Peter Herweck , Directeur général de SCHNEIDER ELECTRIC

, Directeur général de SCHNEIDER ELECTRIC Paul Hudson , Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Directeur général de SANOFI

, Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Directeur général de SANOFI Daniel Julien , Président-Directeur général de TELEPERFORMANCE

, Président-Directeur général de TELEPERFORMANCE Dr. Ilham Kadri , Présidente-Directrice générale de SOLVAY

, Présidente-Directrice générale de SOLVAY Slawomir Krupa , Directeur général de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

, Directeur général de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Catherine MacGregor , Directrice générale d'ENGIE

, Directrice générale d'ENGIE Daniel Malouf , Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Directeur général de LEGALLAIS

, Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Directeur général de LEGALLAIS Marie-Pierre Marchand , Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Présidente de PROTECTHOMS

, Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Présidente de PROTECTHOMS Patrice Morot , Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Président de PWC FRANCE ET MAGHREB

, Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Président de PWC FRANCE ET MAGHREB François-Xavier Moutel , Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Président d'ABALONE

, Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Président d'ABALONE Henri Poupart-Lafarge , Président-Directeur général d'ALSTOM

, Président-Directeur général d'ALSTOM Patrick Pouyanné , Président-Directeur général de TOTALENERGIES

, Président-Directeur général de TOTALENERGIES Luc Rémont , Président-Directeur général d'EDF

, Président-Directeur général d'EDF Joël Séché , Président de SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

, Président de SÉCHÉ ENVIRONNEMENT Carlos Tavares , Directeur général de STELLANTIS

, Directeur général de STELLANTIS Estelle Thibaut , Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Directrice générale de la SCARA

, Membre du Conseil d'administration du Pacte Mondial de l'ONU - Réseau France et Directrice générale de la SCARA Jean-Pascal Tricoire , ancien Président du Pacte mondial de l'ONU - Réseau France

, ancien Président du Pacte mondial de l'ONU - Réseau France Jean-Marie Tritant , Président du Directoire d'UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

, Président du Directoire d'UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Gilles Vermot Desroches, ancien Président du Pacte mondial de l'ONU - Réseau France