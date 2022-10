Pourquoi les entreprises à impact représentent le futur

Pendant deux ans, nous avons cru que nous nous trouvions dans une situation mondiale perturbée par des événements certes brutaux, mais exceptionnels. Le retour à la normale n'était qu'une question de temps. Nous savons aujourd'hui que la normalité ressemble davantage à un continuum de crises et d'incertitudes. Tant et si bien que la capacité à s'adapter très rapidement n'est plus un enjeu ponctuel, mais permanent, et qu'elle est désormais indissociable de la stratégie de l'entreprise.

La digitalisation des opérations, arme de résilience massive

Le recul et les études permettent aujourd'hui de confirmer que la numérisation des outils et des processus a joué - et va continuer de jouer - un rôle fondamental dans cette nécessaire capacité de résilience, et donc dans la capacité à continuer de se développer et à améliorer les performances opérationnelles et financières. Dans les secteurs du retail, de la logistique et du transport notamment, 94% des entreprises françaises déclarent que la digitalisation leur permet de répondre le plus efficacement aux imprévus et aux perturbations, et 90% affirment avoir augmenté leur profitabilité.

Cela a été vrai pendant la pandémie. Cela est vrai face aux difficultés auxquelles les entreprises font face cette année (inflation, pénuries, retards dans les approvisionnements... et peut-être bientôt rationnement énergétique). Et cela sera encore plus vrai dans les décennies à venir.

Notons d'ailleurs que, tout autant que la capacité de résilience en elle-même, c'est la rapidité avec laquelle les entreprises peuvent aujourd'hui s'adapter aux imprévus et aux fluctuations qui est une clé indispensable.

Un modèle qui a volé en éclats...

Ces deux dernières années ont eu une autre vertu : nous obliger à comprendre certaines vulnérabilités et limites de nos systèmes économiques. Nous savons désormais que nous ne pouvons pas construire un futur résilient sans transformer profondément ces modèles et sans prendre en compte l'impact des activités du marché sur la société et l'environnement.

La responsabilité du bien-être social et de la protection de l'environnement a longtemps été entre les mains des pouvoirs publics et des associations. Aujourd'hui, les entreprises sont attendues sur ce terrain. Elles en ont quasiment toutes conscience : 89% des entreprises françaises indiquent qu'avoir des opérations plus durables est une priorité haute, voire critique. Il ne s'agit plus uniquement d'être en conformité avec telle ou telle norme ou réglementation. Il ne s'agit plus de prendre, çà et là, des mesures isolées pour cocher un certain nombre de cases.

Il s'agit d'avoir fondamentalement un impact positif en termes sociétal et environnemental, et de baser l'ensemble de l'organisation sur cet objectif. Et cela ne signifie pas « sacrifier » la performance. Bien au contraire. En réalité, ces deux aspects doivent rester intimement liés.

... Mais qui commence déjà à se réinventer

Les entreprises ont la responsabilité de conduire la transition vers un système plus durable - et en tirer profit. Elles doivent participer à réinventer un système dans lequel elles peuvent apprendre à prospérer en même temps que leur environnement. Sans quoi elles manqueront le train de l'avenir.

De plus en plus, les clients comme les employés attendent des entreprises qu'elles soient responsables des impacts de leurs opérations et qu'elles contribuent proactivement à la régénération du bien-être social et de l'environnement. Sans cette responsabilité, les entreprises vont avoir de plus en plus de mal à obtenir le « droit d'opérer » de la part de la société. A l'inverse, si elles mettent en œuvre cette responsabilité, elles prospèreront de manière vertueuse.

Les chiffres le montrent déjà. Selon une étude récente menée à l'échelle internationale, les premiers bénéfices cités par les entreprises ayant mis en place une politique de développement durable sont : un meilleur accès aux opportunités commerciales (51%), une plus grande à attirer les talents (57%) et un plus grand intérêt de la part des investisseurs (50%). En d'autres termes : avoir un impact positif sur le bien-être social et l'environnement devient un facteur de compétitivité et d'attractivité.

Accélérer le passage à l'action

Les organisations doivent se saisir de ce point de bascule et mettre en œuvre ce qui est indispensable pour devenir des entreprises à impact : la transformation des opérations physiques en opérations connectées. La télématique, l'IA, les caméras et les capteurs connectés, le suivi en temps réel des différents actifs de l'entreprise, les applications métier, etc. Toutes ces technologies sont aujourd'hui largement accessibles et permettent de capturer les données à tous les niveaux, et notamment sur le terrain opérationnel.

Ce sont ces données et les outils connectés qui vont permettre de réaliser des économies d'énergie, d'identifier les équipements pas ou peu utilisés, de traquer les gaspillages et d'optimiser les opérations. Ce sont également eux qui vont permettre d'améliorer les conditions de travail, de réduire les risques, et d'être plus attractifs pour les collaborateurs comme pour les clients. Ce sont les opérations connectées qui vont permettre aux biens, aux services et aux personnes de continuer à circuler et à se déplacer - même face aux immenses défis qui s'imposent à nous.