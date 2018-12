Référendum citoyen : accélération ou auto-destruction de la démocratie ?

Emmanuel Macron trouvera-t-il une issue à la crise des Gilets jaunes ? Lors d'une réunion avec ses ministres hier à l'Élysée, le chef de l'État a dessiné les contours de la « grande concertation nationale », qui se déroulera en deux phases : la première, qui a déjà commencé et durera jusqu'à mi-janvier, s'appuie sur les maires et les élus locaux sur le terrain. La seconde phase durera ensuite « deux mois pleins » et portera sur quatre thématiques : transition écologique, fiscalité, organisation de l'État, démocratie et citoyenneté. Ce dernier thème devrait ainsi aborder le référendum d'initiative citoyenne (RIC) largement plébiscité par les Gilets jaunes. Un outil de démocratie directe qui donnerait aux citoyens un poids concret dans le débat politique. S'il reste à définir les modalités et la forme que doit prendre le RIC, est-ce une solution envisageable à la crise des Gilets jaunes ? La voie référendaire est-elle une réponse plausible ?

Pour en débattre, nous recevons Antoine Chollet, politologue à l'université de Lausanne et spécialiste de la démocratie directe, Martial Foucault, directeur du Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), et Marie-Anne Cohendet, constitutionnaliste et professeure de droit public à Paris I.