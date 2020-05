Revaloriser le rôle des médecins généralistes

Un grand nombre d'experts de la santé se penchent déjà sur ce que pourrait être le grand plan d'investissement pour l'hôpital annoncé par le Président de la République. C'est absolument nécessaire mais il serait dommage de continuer d'envisager le système de santé en silos. Notre magnifique hôpital a besoin pour bien fonctionner d'une médecine de ville qui, elle-même, soit libérée des dysfonctionnements qui pèsent sur son efficacité. Il y a 225.000 médecins généralistes en France qui travaillent en moyenne plus de 50 heures par semaine et aspirent à jouer un rôle encore plus important et mieux intégré dans le système. Ne pas prendre en compte les interactions entre les acteurs du soin, et en particulier entre médecine de ville et médecine hospitalière, revient à prolonger les erreurs du passé. Or malheureusement, force est de constater que l'on évoque insuffisamment le rôle majeur de la médecine de ville au sein de notre système de santé. A ce titre, la crise actuelle a révélé trois maux qui lui préexistaient et qu'il est urgent de régler.

Trois maux

En premier lieu, les médecins généralistes ne sont pas toujours utilisés et reconnus à hauteur de leurs formations et de leurs compétences de plus en plus multidisciplinaires, ce qui génère une moins-value économique et sociale. En effet, le médecin-traitant est le « gate keeper » du système de soins, c'est-à-dire le bouclier en première ligne. Cette position dans la chaîne du soin conduit, pour forcer le trait, à ce qu'il soit parfois considéré comme responsable d'une gare de triage. Pourtant, le médecin généraliste est formé pour effectuer un large spectre de taches : des suivis simples en pédiatrie et en gynécologie, de la médecine d'urgence et des « soins primaires » (il sait faire des sutures et des plâtres). En pratique, c'est l'hôpital qui, le plus souvent, prend ces gestes en charge car les patients ne savent même pas que le généraliste pourrait s'en occuper.

En deuxième lieu, les généralistes gaspillent une grande partie de leur temps de travail en charges administratives : arrêts de travail, déclaration des affections de longue durée prises en charge à 100%, établissement des bons de transports pour que le patient aille du médecin vers le spécialiste ou l'hôpital, établissement des certificats médicaux, recueil de documents d'identité et pièces administratives...

En troisième lieu, la communication entre la médecine de ville et l'hôpital fonctionne mal. Les passerelles entre les deux niveaux ne sont pas systématisées. Concrètement, quand un médecin veut entrer en contact avec un médecin hospitalier, et dans le cas classique où il ne dispose pas de son numéro de portable privé, il appelle son secrétariat qui transfère l'appel à un(e) infirmier(e) ou un externe, qui, éventuellement, finit par joindre l'interne puis le médecin, rarement disponible... Ces systèmes de flux d'informations complexes et lents ont peu évolué depuis 100 ans.

C'est en outre le médecin de ville qui doit lui-même s'informer sur la situation hospitalière, se renseignant sur les spécialistes accessibles et le nombre de lits disponibles. Ces constats traduisent les retards accumulés dans la transformation numérique de notre système de santé.

Revalorisation financière

Ces dysfonctionnements peuvent être corrigés par des mesures que nous souhaitons mettre en débat. Premièrement, il faut étudier une revalorisation financière de l'acte de consultation des médecins généralistes. A l'échelle du système de santé, cette revalorisation pourrait s'auto-financer si elle permet d'augmenter la productivité des actes des médecins, de décharger les hôpitaux et, globalement, d'éviter une surconsommation coûteuse des soins en aval du généraliste. Il ne faut pas se méprendre sur la notion de productivité. Elle ne signifie par « faire plus » mais « faire mieux » en apportant davantage de temps médical aux patients et moins d'actes inutiles dans le système de soins.

Deuxièmement, il faut mettre en place un choc de simplification pour réduire la bureaucratie médicale. Le numérique et l'intelligence artificielle devraient permettre d'avancer dans ce sens. Encore faut-il que les médecins eux-mêmes combattent les relents de technophobie que l'on observe parfois dans cette profession. Il est donc nécessaire d'avancer très rapidement vers la généralisation d'actions de formation initiale et continue pour les professionnels de ville.

Troisièmement, les pouvoirs publics pourraient envisager un partenariat public privé afin d'investir massivement dans les systèmes d'informations entre médecine de ville et hôpital pour simplifier, fluidifier et dématérialiser. On pourrait imaginer une plateforme interactive de partage d'informations qui rassemble les patients, les médecins (hospitaliers ou non), les pharmaciens et les paramédicaux. Les médecins généralistes doivent avoir une vision plus rapide et exhaustive sur le parcours de leurs patients, les résultats d'imagerie, les prises de rendez-vous avec des spécialistes, les disponibilités de capacité hospitalière. C'était l'esprit du dossier médical personnalisé lancé il y a une quinzaine d'années mais que de retards...

Le temps du bilan de la crise venu, il ne faudra surtout pas opposer les uns aux autres mais, au contraire, penser une gouvernance du système de santé qui améliorera la coordination de toutes les professions au service d'une amélioration effective de la qualité de la prise en charge du patient.