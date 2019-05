Revenir au deutsche mark

Ceux qui étaient persuadés que l'Union subissait depuis 2009 une crise qui ne serait que ponctuelle et passagère ont dû revoir leur copie pour se rendre aujourd'hui compte que la crise était inscrite dans les gènes mêmes de l'euro, cette monnaie commune nécessitant une politique monétaire commune -c'est-à-dire un taux d'intérêt unique- pour une zone aux cycles d'activités disparates. Autant de déficiences structurelles et de problèmes chroniques passés sous silence dans l'acte de naissance de l'euro qui, sous sa forme actuelle, en est réduit à être vecteur de schizophrénie économique et machine à créer la déflation, le chômage et les inégalités. Tant et si bien que la seule voie qui autoriserait aujourd'hui la mise en place d'une politique active de stimulation de l'activité économique au sein de nations européennes (comme l'Italie) durement touchées par le chômage et par la récession serait de réintroduire le deutsche mark!

Il s'agit en effet de solutionner une quadrature du cercle consistant à mettre en place les indispensables réformes structurelles en Europe périphérique, sans faire subir davantage à sa population le joug de l'austérité, et en évitant une poussée inflationniste en Allemagne. Contrairement à la réintroduction de la lire italienne (ou d'autres monnaies européennes), seul le retour du deutsche mark ne provoquerait aucun phénomène de contamination financière, ni de crise systémique. Il permettrait au contraire un allègement du fardeau de la dette des nations périphériques en douceur, car un euro délesté de sa pondération allemande verrait une forte érosion de sa valeur, et éviterait ainsi de devoir passer par la pénible case de la faillite partielle de certaines nations, voire de la saisie de certains actifs bancaires ou de la taxation confiscatoire. Le seul écueil à surmonter étant l'inévitable flambée du deutsche mark qui nuirait fondamentalement aux exportations allemandes et qui précipiterait l'Allemagne dans une récession du fait d'une ruée mondiale sur une monnaie nationale (re) devenue valeur refuge globale dans un contexte où sa banque centrale, la Bundesbank, serait dans l'incapacité de l'affaiblir à cause de taux d'intérêt d'ores et déjà à zéro.

Sauf si le retour de la devise allemande se réalisait dans des conditions très précises qui permettraient à la Bundesbank de garder le contrôle sur sa valorisation, tout en induisant un changement de paradigme sur l'ensemble du système monétaire mondial. Ce retour du deutsche mark, uniquement sous forme électronique et strictement pour les transactions fiduciaires intérieures en Allemagne, se réaliserait selon une fourchette de fluctuation clairement définie entre une monnaie allemande tout électronique et l'euro papier. Dans un second temps, une appréciation graduelle du deutsche mark -sans incidence négative sur les échanges commerciaux du pays- serait tolérée et même encadrée. Nul ne pourrait se ruer sur les billets de banque libellés en deutsche mark pour la simple raison qu'ils n'existeront pas, sachant que la Bundesbank serait dès lors en mesure de faire un usage illimité de sa force de frappe de création monétaire électronique pour casser toute tentative de ruée sur un deutsche mark purement électronique dont elle pourra facilement contrôler la valorisation. Conséquence: alors que les taux d'intérêt resteraient proches du zéro sur l'euro, ils seraient fortement négatifs en deutsche mark, avec des retombées naturellement positives pour toute l'activité économique qui se déploie autour de la monnaie allemande retrouvée. En même temps, la forte chute de l'euro doperait immédiatement la compétitivité des marchandises européennes.

Par ailleurs, le renchérissement programmé des biens allemands du fait de la mise en place d'un calendrier bien défini pour l'appréciation du deutsche mark électronique encouragerait les acheteurs à ne pas trop remettre leurs importations de marchandises allemandes. Anticipations qui feraient office de stimulus neutralisant les effets néfastes de l'appréciation du deutsche mark électronique. La réintroduction du deutsche mark -sous forme électronique- signerait donc le retour de cette flexibilité dont l'Union européenne a tant besoin aujourd'hui, tant sur le plan de sa politique monétaire que de l'affaiblissement orchestré de sa monnaie. Qu'est-ce qui s'oppose en effet à définir en Europe une politique monétaire nuancée et qui peut s'adapter aux divers cycles économiques de ses nations si diverses ? À cet égard, la monnaie électronique -voire plusieurs monnaies européennes électroniques- sous la houlette de la BCE est à n'en pas douter un instrument idéal qui permettrait d'apprivoiser les fondamentaux de tel pays ou de tel groupe de pays, tout en autorisant la banque centrale à en conserver un strict contrôle.

À l'heure où c'est vraisemblablement Jens Weidmann qui prendra, après Mario Draghi, les rênes de la Banque centrale européenne, lui qui vient de clamer haut et fort à l'allemande la nécessité de « stopper tout stimulus, car il sent quelques pressions sur les prix ». À l'heure où il est crucial - pour la survie même de l'Union- d'agir tout en nuance et discernement. Que l'euro soit - non démantelé- mais adapté aux divers impératifs macroéconomiques de l'Union et à ses avancées technologiques, et ce dans le seul intérêt de ses citoyens qui apprécieraient à sa juste mesure l'innovation et la flexibilité intellectuelles dont feraient ainsi preuve leurs nouveaux décideurs.

(*) Michel Santi est macro économiste, spécialiste des marchés financiers et des banques centrales. Il est fondateur et directeur général d'Art Trading & Finance.

Il vient de publier «Fauteuil 37» préfacé par Edgar Morin.

Sa page Facebook et son fil Twitter.