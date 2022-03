« Strasbourg, Capitale Européenne », passons à l'action !

Strasbourg et le Rhin Supérieur sont depuis des siècles synonymes d'une tradition humaniste, capitaliste et intellectuelle inédite. Aux confins de deux cultures - latine et germanique - ce territoire est aussi constitué de richesses culturelles et économiques. Le potentiel est éloquent : la place de très grandes universités, rassemblées dans le Campus Européen Eucor ; de grandes institutions culturelles et muséales ; la richesse du terreau économique composée de dizaines de grandes ETI familiales indépendantes ouvertes à l'international ; des centaines de PME / PMI ou encore de structures indépendantes au service de la société...

L'ensemble donne un terreau fertile aux parlementaires pour imaginer, expérimenter, débattre. L'objectif : un nouveau dessein européen des peuples et la place dans le monde de l'Europe sur plusieurs thématiques majeures. Quelles seraient-elles ? La connexion entre les élus européens et les sociétés, le leadership et les ambitions européennes, le développement durable, l'économie de la connaissance, les grands équilibres entre les régimes sociaux et fiscaux pour les principales.

Le Parlement de Strasbourg et le Rhin Supérieur sont donc une opportunité face à l'image d'un centre exécutif des Institutions, à Bruxelles. Une opportunité que nous, dirigeants d'entreprise, nous souhaitons mettre en valeur à l'attention de la Présidence française et de la nouvelle Présidence du Parlement.

Le Parlement peut devenir demain un laboratoire de l'exploration de ce nouveau dessein. Notre paysage franco-allemand fondateur et ouvert le permet. La création en son sein aussi bien de grandes rencontres périodiques avec les différentes sociétés civiles européennes d'une part, et de lancement d'appels à projets générateurs d'idées, d'initiatives et de dispositifs où le territoire de proximité permettrait l'expérimentation d'autre part.

Nous postulons pour un Parlement à Strasbourg ouvert sur son environnement, sur les réalités européennes ; un Parlement s'offrant depuis Strasbourg un laboratoire d'idées et d'actions ; un laboratoire alimentant le nouveau projet européen des décennies à venir et sa renaissance. Dans ce cadre, utilisons à bon escient et rapidement le contrat triennal entre les 4 acteurs territoriaux clefs (la Région Grand Est, la Collectivité européenne d'Alsace, la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg) et l'Etat français pour être ambitieux et audacieux. Une gouvernance offensive est prévue ; elle doit être audacieuse ; le budget significatif de 182 millions d'euros pour la période 2021 / 2023 pourra être un levier pour engager de telles actions tangibles.

Nous nous inscrivons dans cette ambition ! Alors agissons !



Signataires :

Philippe Becht, Régis Bello, Marie-Emmanuelle Belzung, Christian Buchel, Gérald Cohen, Frédéric Creplet, Mathieu Deiss, Caroline Dreyer, Jean Eichenlaub, Guy Flament, Frédéric Fritsch, Luc Gaillet, Anne Geisert, Paul Gerber, Jean-Benoît Gillig, Edouard Haag, Bertrand Jacoberger, Marc Kugler, Frédéric Kuhlmann, Bernard Kuentz, Manou Massenez, Marie-José Navarre, Etienne Pflimlin, Thierry Pflimlin, Patrick Reimeringer, Patrick Rein, Marc Siat, Ivan Steyert, Anne Wachsmann.