Syrie : la France a-t-elle encore un rôle à jouer ?

La situation en Syrie ne cesse de s'empirer. Aux portes de Damas, le régime syrien bombarde sans relâche la Goutha orientale, causant la mort de centaines de civils. Les forces pro-régime souhaitent reprendre ce territoire contrôlé par les combattants anti-Assad. Au nord-ouest de la Syrie, les forces turques, qui ont déjà repris cinq localités situées dans l'enclave kurde d'Afrin, encerclent la principale ville. Enclave située à sa frontière méridionale, Ankara voit la formation d'une entité sous le contrôle des forces kurdes comme une menace pour son pays. François Hollande a quant à lui dénoncé dans un entretien au Monde, l'entente entre Moscou et Ankara pour « un partage de la Syrie ». Depuis 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 350 000 morts selon l'OSDH et l'Occident apparait comme impuissant. La France a-t-elle encore un rôle à jouer en Syrie ?

Pour en débattre, nous recevons l'écrivain Patrice Franceschi, le journaliste au Monde en charge des questions diplomatiques Marc Semoet Agnès Levallois, maître de conférences à Sciences Po et spécialiste du monde arabe.