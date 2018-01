Théories du complot : faut-il légiférer contre les fausses informations ?

Les Français sont-ils tous complotistes ? Selon une étude de l'Ifop publiée lundi, 79% des personnes sondées adhèrent à au moins une théorie du complot. Si aucun profil type ne se dégage, l'étude révèle néanmoins que les jeunes adhèrent plus facilement à ce genre de théories. À l'heure où les fake news se propagent très rapidement via les réseaux sociaux, faire le tri parmi toutes ces informations devient une priorité. Lors de ses vœux à la presse, Emmanuel Macron a dit vouloir légiférer contre ces intox qui pullulent sur Internet, notamment lors des campagnes électorales. Un immense défi qui reste encore flou et interroge également la responsabilité des médias, à la source de l'information.

Le droit français bénéficie-t-il d'un arsenal suffisant pour lutter contre les fake news ? Faut-il légiférer contre ces fausses informations ?

Pour en débattre, nous recevons l'historienne Marie Peltier, Aurore Bergé, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale et Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris et spécialiste du droit de la presse.