Turquie : Trump veut-il la peau d'Erdogan ?

Le torchon brûle entre la Turquie et les États-Unis. Les ex-alliés semblent en effet traverser une crise diplomatique liée notamment à la non remise en liberté d'un pasteur américain, Andrew Brunson, accusé à Izmir d'« espionnage » et de « terrorisme ». Vendredi 10 août, le président américain Donald Trump a riposté en annonçant qu'il donnait son accord pour le doublement des taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium turcs, alors que le président Recep Tayyip Erdogan se trouve actuellement confronté à la pire crise économique de son pays depuis son arrivée au pouvoir. La Turquie se cherche donc « de nouveaux alliés », pour riposter à ce que le président turc nomme un « complot politique » fomenté par Washington...

Pour analyser la situation, nous accueillons Corentin Sellin, professeur agrégé d'Histoire, spécialiste des États-Unis, Nora Seni, historienne spécialiste de la Turquie et Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix.