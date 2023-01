Votre banque ne doit pas être l'équivalent d'une centrale à charbon

Les banques ont un rôle clé à jouer pour atteindre les objectifs fixés dans l'Agenda 2030 des Nations unies et par l'Accord de Paris (limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés, de préférence à 1,5 degré Celsius, par rapport au niveau préindustriel). Elles peuvent favoriser les investissements qui auront un impact favorable sur le climat ; elles peuvent aussi limiter, sinon se désengager du financement des industries trop émettrices de gaz à effet de serre.

Plusieurs initiatives ont été annoncées pour conforter ces deux piliers. En France, BNP Paribas n'a pas caché son ambition de devenir un leader de la finance durable. L'institution veut accompagner ses clients particuliers désireux d'effectuer la rénovation énergétique de leur foyer, mais aussi ses clients institutionnels souhaitant avoir un impact positif sur le climat via leurs investissements. Et de fixer un objectif louable : financer une économie neutre en carbone en 2050. À Londres, et aussi en Asie, HSBC souhaite aider ses clients à agir dans le cadre de leur transition vers des émissions plus faibles pour les aider à réaliser leurs ambitions plus larges en matière de développement durable.

Plus loin que la démarche commerciale

Construire un avenir plus durable, résilient et prospère est une proposition vertueuse, soutenue par une forte adhésion des clients, particuliers comme entreprises. On peut même anticiper une nouvelle dynamique dans le choix des prestataires de services : une banque ne présentant pas des garanties de transparence sur ses actions en faveur du développement durable pourrait être délaissée. Cependant, ce souci de transparence va plus loin que la démarche commerciale proprement dite, car l'opérationnel doit entrer dans l'équation.

En d'autres termes, est-ce que le fonctionnement d'une banque consomme trop d'énergie ? Est-il possible de faire mieux ? On pense tout de suite à l'organisation « climatique » des locaux d'une institution qui peut certes être optimisée au moyen d'investissements judicieux, mais la réflexion doit aussi englober la substance essentielle d'une banque, son système d'information. Là, le panorama est loin d'être limpide.

Des systèmes inventés il y a quarante ans

La grande majorité des banques utilisent des systèmes certes robustes, mais qui ont été inventés il y a une quarantaine d'années. Basés sur des mainframes, les gros ordinateurs universels, qui contribuèrent autrefois à la domination d'IBM sur le monde informatique, sont lourds, peu flexibles, souvent incapables d'adapter l'offre commerciale de la banque aux besoins des clients. Ils constituent ce qu'on appelle le Core Banking System, par opposition au Core Banking Platform, qui propose les mêmes fonctionnalités, mais sur un mode beaucoup plus agile, rapide, tirant parti des avantages du Cloud.

Sous la pression des fintechs, les banques se doivent d'adopter le mode opérationnel du Core Banking Platform qui, par ailleurs, est moins consommateurs d'énergie que le Core Banking System. Peut-on le quantifier ? Oui si l'on sait qu'ajouter une offre de services telle que la reconnaissance faciale demande environ 6 mois avec le Core Banking Platform, mais quatre et à six fois plus de temps avec un Core Banking System. En termes de consommation d'énergie, le Core Banking System fait penser à l'utilisation des centrales thermiques à charbon outre-Rhin, tandis que le Core Banking Platform offre la disponibilité et le pilotage d'une centrale nucléaire en France. Aujourd'hui, il est temps de se demander si une banque peut encore se permettre de ressembler à une centrale à charbon.