Fête des Pères : La Marshall Emberton parfaite pour tous les mélomanes

Vous n'avez pas encore trouvé votre cadeau pour la fête des Pères ?

Le temps presse. Heureusement, plus le 18 juin approche et plus les offres sont nombreuses sur les sites marchands.

Chez Darty, une nouvelle remise immédiate de 33% sur l'enceinte sans fil Emberton de Marshall constitue une option à découvrir. Détails de l'offre, caractéristiques techniques de l'appareil... Voilà tout ce que vous devez savoir.

Marshall le meilleur rapport qualité/prix

Le prix normal de la Marshall Emberton est de 149,99 €. S'il s'agit déjà d'un très bon rapport qualité/prix pour une enceinte Bluetooth de cette qualité, Darty l'améliore encore. Pour une durée limitée, ce prix conseillé chute de 50 €, passant tout juste sous la barre des 100 €.

Cela représente une réduction de 33% et s'accompagne des avantages du site français. L'enseigne pourra vous livrer gratuitement. Et si vous êtes pressé face à la fête des Pères qui approche, vous pouvez aussi retirer l'appareil directement en magasin Darty.

La marque vous offre aussi 4 mois d'abonnement à la plate-forme musicale Deezer. Pensez enfin aux options. Avec le programme Darty Max, votre cadeau sera entretenu et réparé en illimité. Dans tous les cas, l'enceinte nomade de Marshall bénéficiera toujours de la garantie légale de 2 ans.

Offrez la Marshall Emberton pour la fête des Pères

Marshall Emberton, l'enceinte sans fil robuste et endurante par excellence

Si l'Emberton présente une multitude de fonctionnalités intéressantes, il faut d'abord retenir la robustesse de cet appareil sans fil. Certifié IPX7, il assure une grande résistance à l'eau. À l'approche de l'été, vous entendez peut-être emmener votre enceinte à la plage ou à la piscine ? Avec ce modèle, vous n'aurez pas à craindre une immersion accidentelle.

Elle offre aussi jusqu'à 20 heures d'autonomie, une quantité d'énergie adaptée à de longues soirées musicales entre amis ou en famille. Ajoutez à cela une recharge rapide restaurant 5 heures de lecture en seulement 20 minutes de charge. Malgré cette endurance, l'enceinte de Marshall reste compacte et légère. Ne pesant que 0,7 kilo, elle tient facilement dans une main et constitue la formule nomade par excellence.

Une fois en place, l'appareil offre un très bon rendu sonore. L'Emberton dispose d'une conception multidirectionnelle s'appuyant sur une technologie baptisée True Stereophonic. Malgré sa forme rectangulaire, elle diffuse votre musique ou d'autres contenus sur 360° et permet à chaque personne de profiter d'un son clair, peu importe où qu'elle se situe. Avec la qualité du réseau sans fil Bluetooth 5, l'appareil se veut facile à installer et à connecter.

Mentionnons enfin le design de la Marshall Emberton. Son profil rectangulaire vous permettra de la poser n'importe où, tandis que son design vintage saura plaire à tous les publics.

Faites le choix de la qualité Marshall

Si cette description ne vous a pas convaincu, ne vous arrêtez pas là. Darty compte beaucoup d'autres offres valables sur des appareils high-tech, comme les ordinateurs ou les assistants vocaux. Selon les goûts et les habitudes de votre père, vous trouverez toujours une solution profitant d'un prix réduit.