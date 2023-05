Découvrez la nouvelle génération d'enceintes intelligentes Apple

La marque à la pomme a apporté une multitude de nouveautés à son appareil de tous les jours : le HomePod.

Rendu audio, reconnaissance vocale, configuration simplifiée... Il y a beaucoup à dire sur le HomePod 2 et les services qu'il peut rendre à ses utilisateurs. Nous détaillons ses caractéristiques afin que vous puissiez déterminer si cette enceinte intelligente est faite pour vous.

HomePod 2 : des améliorations notables côté son

Pour une enceinte, la première caractéristique à retenir est la qualité du son. S'il est toujours difficile de décrire une expérience audio, il reste qu'Apple a entièrement revu l'architecture acoustique de son appareil. Cette nouvelle version dispose de 5 haut-parleurs orientés vers le haut. Ainsi positionnés, ils délivrent un son sur 360°. Parfaitement homogène, le résultat se veut plus chaleureux et s'adapte à des configurations plus variées.

Le traitement sonore n'est pas en reste. Très efficace dans les graves, le HomePod de 2e génération peut prendre en charge des contenus Dolby Atmos sans difficulté. Il améliore la spatialisation du son, en particulier dans une configuration stéréo. Autre ajout : Apple a doté sa création d'un système limitant les graves. Au lieu de brider l'expérience, cette fonction évite toute saturation lorsque le volume est poussé au maximum.

Une captation des voix plus efficace et intelligente

En parallèle des caractéristiques audio, les 4 microphones intégrés à ce nouveau HomePod ont été réétudiés. Bien que ces micros soient moins nombreux que sur la génération précédente, il en résulte une captation beaucoup plus efficace des voix, même dans des conditions difficiles. Une TV allumée ? Un utilisateur placé de dos avec un timbre de voix très particulier ? Ce n'est pas un problème pour cette enceinte capable de discerner la voix de son propriétaire, même lorsqu'elle diffuse elle-même de la musique.

À noter que ces 4 microphones peuvent aussi servir à passer des appels tout en gardant les mains libres. La qualité du son transmis à l'interlocuteur reste toujours intelligible.

Une ergonomie et un design en faveur de la simplicité

Le design minimaliste de la précédente génération a été repris. Les utilisateurs retrouveront un tissu mesh adapté à des décorations modernes, avec une parfaite finition. Le HomePod est très légèrement plus petit (4 mm de moins) et plus léger (environ 200 grammes de moins). De plus, son socle a été modifié afin de mieux s'adapter à différents supports.

Conçu pour être utilisé au sein de l'univers Apple, ce nouveau HomePod reste compatible avec l'assistant vocal Siri et des applications comme Apple Music. Remarquable par sa simplicité d'utilisation et d'installation, il peut se connecter au Wi-Fi via le protocole AirPlay. Cela permet notamment de contrôler d'autres enceintes via les options multiroom de Siri.

Ainsi revu, le HomePod 2 devient une nouvelle valeur sûre pour vous accompagner au quotidien. S'il reste proche de son ancienne génération sur certains points, ce modèle a reçu de réelles améliorations faisant de lui un incontournable. Grâce à elles, cette enceinte est devenue encore plus intelligente.