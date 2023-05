High-tech : Découvrez le vidéoprojecteur 4K Horizon Pro de Xgimi

Les solutions ne manquent pas au moment de choisir ses équipements Hi-Fi et vidéo. Certains méritent cependant plus d'attention que d'autres. C'est le cas du vidéoprojecteur Horizon Pro de Xgimi.

Peut-être est-il fait pour vous ? Nous vous donnons toutes les informations nécessaires pour le déterminer.

Qualité d'image : une définition 4K et une résolution jusqu'à 200" optimisées par IA

Ce type d'appareil conviendra aussi bien en remplacement d'une télévision que pour un premier achat. Non seulement sa définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) est aussi nette que n'importe quelle Smart TV actuelle. Mais en plus, l'Horizon Pro présente une résolution pouvant aller jusqu'à 200", soit une diagonale de 7,60 mètres bien plus imposante et riche en détails que sur n'importe quel téléviseur.

L'appareil utilise une lampe de 135W délivrant une luminosité de 2 000 lumens et un contraste de 20 000:1. Aucune contrainte pour la lumière ambiante : l'Horizon Pro de Xgimi conserve une image bien lisible, même dans les pièces lumineuses. Il s'adresse donc à toutes les pièces à vivre, même les plus ouvertes.

Ce modèle va plus loin en modifiant son image de manière intelligente. En plus du traitement HDR, améliorant le contraste de chaque scène, la technologie ISA détecte automatiquement le niveau de luminosité ambiante. L'appareil adapte ensuite sa propre puissance et effectue seul la mise au point afin de conserver des contenus fluides et très bien détaillés.

Mieux encore : l'intelligence artificielle comprend une détection de l'espace, adaptant le format de son image à la configuration de votre salon. Côté utilisateur, vous pourrez le placer plus ou moins près de votre mur selon vos besoins.

Android, Google Chromecast... Tout pour faciliter le lancement de vos programmes préférés

Vous l'aurez compris : l'Horizon Pro est d'abord remarquable par sa capacité d'adaptation et sa belle résolution. Son autre point fort réside dans sa simplicité d'utilisation.

La marque Xgimi l'a doté de l'assistant vocal de Google. Vous avez besoin de fixer votre appareil au plafond ? Pas de problème : vous pourrez changer de programme ou gérer le volume sans avoir à chercher la télécommande incluse.

Cette facilité d'utilisation est complétée par le système d'exploitation Android TV et la présence du Chromecast. Android TV vous donnera accès à des milliers d'applications compatibles, comme les plates-formes de streaming Disney+ ou HBO Max. Chromecast vous permettra de diffuser vos contenus multimédias depuis n'importe quel support. Adepte des réseaux sociaux, vous avez l'habitude de trouver des idées de vidéos sur votre PC ou votre smartphone ? Ce vidéoprojecteur vous sera utile pour le passer rapidement sur un écran plus grand.

Avec cette description, vous voilà en mesure de déterminer si l'Horizon Pro 4K de Xgimi est fait pour vous. Il y a encore beaucoup à dire sur cet appareil, comme sa faible latence ou son contrôle de la distorsion. Mais vous avez déjà toutes les cartes en main pour prendre votre décision. Passez sans tarder chez Darty pour découvrir le prix de ce vidéoprojecteur 4K susceptible de remplacer votre télévision.