La gamme Dyson de purificateurs d’air, un confort au travail

Les ventilateurs et purificateurs sont à l'honneur chez Dyson pour vous garantir un air pur et frais en toute situation. Avec Dyson, profitez d'une gamme de produits adaptés à vos besoins pour améliorer votre confort et votre bien-être. N'attendez plus la pause pour souffler.

Des ventilateurs et purificateurs Dyson destinés à améliorer votre qualité de vie au quotidien

Votre santé est primordiale, votre confort aussi. C'est pourquoi Dyson a mis en place toute une gamme de produits pouvant servir en tout temps pour améliorer la qualité de l'air respiré. Ce sont des ventilateurs et purificateurs haut de gamme à des prix abordables pour respecter votre budget. Un investissement à long terme s'avérant utile, car les produits Dyson sont faits pour durer. Fiables, non nocifs, innovants, performants, ces appareils trouveront chacun facilement leur place chez vous, dans votre coin bureau..., en s'intégrant harmonieusement à votre décor grâce à leur design à la fois moderne et dynamique. Ils sont dotés d'une technologie de pointe leur permettant de filtrer aisément chaque polluant, comme la poussière, les allergènes, le gaz toxique, comme le formaldéhyde présent dans la maison... Avec de telles performances, c'est parier sans risques pour l'air sain et sa circulation efficace dans la pièce.

Une sélection de ventilateurs et purificateurs d'air Dyson pour différents besoins et budgets

Dyson propose une large gamme de produits conçus pour répondre à vos besoins spécifiques indépendamment de votre budget. Chaque produit est une véritable promesse pour une respiration plus facile, une circulation de l'air optimale, garantissant un confort maximal ; l'air étant purifié. Offrez à votre intérieur une atmosphère saine et rafraîchissante.

Purificateur Dyson Pure Cool™ à 399 €

Le Purificateur Dyson Pure Cool™ dispose d'une capacité de purification élevée pour assurer la qualité de l'air optimale dans une pièce, jusqu'à 87 m3. Léger, facile d'entretien, y compris le filtre, le nettoyage s'en trouve simplifié. C'est un appareil deux en un, il peut aussi ventiler. C'est possible grâce à son puissant flux d'air, car doté de la technologie Air Multiplier™, aussi connue pour se débarrasser des polluants. Il oscille à 70°, c'est idéal pour couvrir une grande surface. L'air purifié étant distribué de façon uniforme dans l'ensemble de la pièce. Résultat, un confort thermique plus équilibré pour une température des plus agréables.

Purificateur Dyson Purifier Cool™ Autoreact à 599 €

L'appareil Dyson Purifier Cool™ Autoreact capture la poussière, les allergènes, les virus, grâce à une technologie de purification de pointe destinée à vous débarrasser des particules ultrafines ou polluants nocifs, aussi petits soient-ils, et ce, pour votre bien-être. Il oscille à 350° et ventile. C'est pratique quand il fait chaud. Il est adapté aux personnes ayant un sommeil léger, étant très silencieux. Il dispose d'une télécommande comme la précédente et aimantée pouvant directement se poser sur le dessus de l'appareil.

Purificateur Tour Dyson Purifier Cool™ Formaldéhyde au prix de 699 €

Le Dyson Purifier Cool™ Formaldéhyde est un purificateur d'air destiné à éliminer les polluants gazeux, comme le formaldéhyde, les odeurs, les allergènes, les particules, etc. Il peut lui aussi tourner à 350 °, afin de couvrir entièrement votre pièce. Cet appareil esthétique, fonctionnel, simple d'utilisation peut être utilisé aussi en été pour vous ventiler. Contrôlez-le facilement et surveillez la qualité de l'air via l'application MyDyson™ ou par commande vocale. Le soir, la luminosité d'affichage est réduite pour ne pas perturber votre sommeil.

L'entretien de l'appareil est aussi facilité et le filtre se remplace sans difficulté. Vous pouvez choisir le mode ambiant pour ne pas être ventilé, l'air est projeté à l'arrière de l'appareil dans ce cas. Sa télécommande incurvée et magnétisée vous offre une expérience utilisateur intuitive et ergonomique pour une meilleure prise en main. Le Dyson purifier cool formaldéhyde est une solution idéale pour purifier efficacement votre espace de vie.

Les produits Dyson, comme les ventilateurs et purificateurs, allient confort et tranquillité d'esprit, tout ce dont vous avez besoin pour être efficace chaque jour. De l'air frais et pur, c'est la garantie de soucis en moins.