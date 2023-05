Norauto : changez vos pneus grâce à l’opération Michelin

En plus de la réservation de l'hôtel et de vos activités, il ne faut pas oublier la révision de votre voiture : pas question de partir avec une auto qui ne serait pas correctement entretenue.

Avant toute chose : vos pneus. Heureusement, l'opération Michelin lancée par Norauto tombe à point nommé : elle vous permettra de changer vos anciens pneumatiques pour moins cher. C'est aussi l'occasion de souligner les engagements de Norauto et de rappeler pourquoi l'enseigne fait partie des leaders dans le domaine de l'entretien auto.

Promo pneus Michelin : jusqu'à 100 € en bon d'achat avec vos pneus Michelin

Le principe de cette opération est simple. Jusqu'au 28 mai 2023, l'achat de pneus Michelin sur le site de Norauto vous donne droit à des bons d'achat directement crédités sur votre carte de fidélité. Une fois que vous aurez changé vos pneus, il vous suffira de présenter votre N° de fidélité (présent notamment sur votre boîte mail ou sur vos tickets de caisse) pour profiter d'une réduction sur vos prochains achats.

Le montant crédité sur votre cagnotte dépend du type et du nombre de pneus que vous aurez achetés. L'offre vous est accessible à partir de 2 pneus 4 saisons Michelin achetés. Par exemple :

Pour 2 pneus de 16 pouces et moins, vous profiterez de 15 € crédités.

Pour 2 pneus de 17 pouces, vous bénéficierez de 30 € crédités.

Pour 4 pneus de 18 pouces, ce sont 80 € qui seront versés sur votre cagnotte.

Pour 4 pneus de 19 pouces et plus, vous recevrez 100 €.

Le catalogue de Norauto vous permet de trouver rapidement les pneus dont vous avez besoin en procédant par dimensions de pneus ou par modèle de véhicule.

Profitez de l'offre dès maintenant

Norauto, la référence pour l'entretien de votre voiture

L'enseigne ne s'arrête pas là. Les avantages accompagnant les achats sur son site font d'elle un incontournable de la révision auto. Découvrez une livraison et des retours gratuits de vos achats ainsi que des centres ouverts 6j/7.

Norauto ajoute une garantie constructeur préservée s'appuyant sur une base de données de 10 000 carnets d'entretien et des techniciens formés en permanence. Parmi ses autres engagements, Norauto garantit les tarifs les plus bas en vous remboursant la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Mieux encore : en cas d'achat, vous disposez d'un délai de 90 jours (et même 180 jours avec la carte Norauto) pour l'échanger si votre produit ne convient pas.

Un dernier élément fait de Norauto une référence dans son secteur. Pendant l'entretien de votre véhicule, la marque prend soin de vous. Pendant que les techniciens se chargent des tâches nécessaires, un café vous est offert. Vous pouvez naviguer gratuitement sur Internet sur le Wi-Fi de votre centre. Et surtout, en cas de besoin, un véhicule de courtoisie pourra vous être prêté.

Changez vos pneus avec Norauto

Ne laissez pas passer l'opération Michelin. Pendant encore quelques jours, vous avez l'occasion de changer vos pneus avec une belle réduction. En anticipant dès maintenant, Norauto vous accompagne et vous aide à préparer vos prochains voyages.