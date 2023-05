Ulys : Profitez de 9 mois offerts sur votre badge télépéage

Les activités sont déjà réservées, l'hôtel aussi... N'avez-vous pas oublié votre abonnement de télépéage ?

Synonymes d'une plus grande tranquillité lors de vos voyages, les services d'Ulys vous accompagnent tout le reste de l'année, y compris pour vos déplacements professionnels ou même pour la préparation des prochaines vacances d'hiver. Avec la nouvelle promotion et les mois offerts d'Ulys, c'est le moment ou jamais de souscrire.

Télépéage : un abonnement pour voyager en toute tranquillité

Chaque jour, des millions de personnes empruntent l'autoroute. Le trafic y est encore plus important au moment des heures de pointe ou des départs en vacances. Non seulement il n'est jamais agréable de rester coincé dans des embouteillages. Mais en plus, cela vous fait perdre du temps et favorise les émissions de gaz à effet de serre.

En souscrivant à un forfait de télépéage, vous participez à fluidifier la circulation et faites un geste pour l'environnement et la tranquillité de tous. Grâce à une voie réservée, plus d'attente : à votre approche, la barrière se lève. En plus de gagner du temps, vous limitez la surconsommation de carburant habituellement due à votre accélération après le péage.

Découvrez les offres Ulys

Des services pour tous les profils

Conçues par Vinci Autoroutes, les offres Ulys ajoutent des avantages et des services supplémentaires. Ses abonnements s'adaptent à votre consommation : en fonction de la formule choisie, vous payez uniquement ce service les jours ou les mois où vous l'utilisez.

En plus des voies réservées, ces solutions donnent accès à des parkings accessibles avec votre badge et à un suivi de consommation sur l'application. Vous profitez même d'une garantie contre les pannes mécaniques et d'un service client dédié avec l'abonnement Ulys Premium.

L'enseigne convient à tous les profils. Vous entendez voyager dans d'autres pays européens ? Ulys présente des options pour vous suivre en Espagne, au Portugal et en Italie. Vous avez fait le choix d'un véhicule électrique ? Avec le pack Ulys Electric à 14,90 € actuellement au lieu de 19,90 €, vous aurez accès à des bornes de recharge rien que pour vous. Avec l'offre des 9 mois offerts, votre abonnement de télépéage devient aussi abordable que polyvalent.

9 mois offerts sur votre abonnement de télépéage

La nouvelle offre concerne l'offre Ulys Classic. Habituellement à 2 € par mois utilisé, ce badge de télépéage vous sera offert pendant les 9 prochains mois. Cette réduction vous permet de prévoir jusqu'au début de l'année 2024, soit jusqu'aux prochaines vacances d'hiver.

Profitez maintenant de 9 mois offerts

Ce n'est pas tout. Des réductions et solutions complémentaires sont disponibles. Pour les utilisateurs quotidiens, vous profiterez de 40% de remise au péage à partir de 20 trajets identiques grâce à Ulys 30. Selon votre région, des rabais supplémentaires vous attendent.

Vous possédez des chèques-vacances ? Vous pouvez finalement les utiliser pour régler votre abonnement en passant par votre compte en ligne.

Prenez votre abonnement télépéage avant de partir

Nous avons résumé toutes les raisons de choisir les abonnements d'Ulys pour vos futurs déplacements autoroutiers. Ne tardez pas à souscrire : dans la hâte des préparatifs de vos vacances d'été, vous risqueriez d'oublier et de partir sans votre précieux badge.