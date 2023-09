Pourquoi faut-il se procurer les nouveaux AirPods Pro ?

Pour une liberté de mouvement optimale, les écouteurs sans fil sont très avantageux. Ne tardez pas à précommander les nouveaux modèles d'AirPods.

Les points forts des nouveaux écouteurs AirPods Pro 2ème génération

Parmi les nouveautés de la marque, il faut bien sûr citer les AirPods. Ces écouteurs sans fil se déclinent en plusieurs générations, et les petits nouveaux sont les AirPods Pro 2ème génération. Leur technologie est plus travaillée et ils présentent davantage d'options et de fonctionnalités. Pour commencer, le confort est nettement amélioré par rapport aux AirPods classiques, grâce aux petits embouts souples. Vous avez le choix entre plusieurs tailles différentes pour choisir celle la mieux adaptée à votre oreille.

Les AirPods Pro 2ème génération sont pourvus du mode réduction active du bruit, comme la plupart des casques audio. Cela vous permet de vous isoler pour pouvoir vous concentrer sur votre écoute, sans être parasité par les bruits autour de vous. À l'inverse, un mode transparence est disponible. Vous pourrez entendre autour de vous, très utile si vous devez traverser la route par exemple. Le son suit les mouvements de votre tête si vous regardez un contenu vidéo sur votre écran d'ordinateur ou de smartphone, comme si vous étiez au cinéma. Les AirPods Pro 2ème génération d'Apple ont une autonomie pouvant aller jusqu'à 6 heures avec une seule charge. Ils viennent dans un boîtier de charge MagSafe, servant à les protéger, mais aussi à augmenter leur autonomie jusqu'à 30 heures. Les écouteurs tiennent bien en place, même si vous faites du sport et bougez beaucoup.

Précommandez les AirPods Pro 2ème génération

Toutes les bonnes raisons de faire ses achats à la Fnac

L'enseigne Fnac propose une très large offre pour satisfaire tous les besoins entre les livres, les objets connectés, le matériel informatique ou bien les produits high tech. Si vous voulez faire des économies, pensez au programme de fidélité Fnac+. Il donne accès à de nombreux avantages, comme des spectacles à prix réduit, des remises, et vous permet de cumuler une cagnotte lors de vos achats. L'abonnement est à 9,99 € la première année, puis 14,99 € les années suivantes.

Misez sur une écoute de qualité et sans encombre avec les AirPods Pro 2ème génération d'Apple. Ils sont disponibles à la Fnac.