Télépéage Ulys : la solution pour gagner du temps sur la route

Une offre prévue pour vous faire gagner du temps. Plus besoin de vous arrêter aux péages. Une aubaine quand il faut arriver à l'heure au travail, à une réunion importante et plus.

Pour vos déplacements en France et en Europe : Italie, Espagne, Portugal, profitez de l'offre Ulys classic à 0 € par mois pendant 8 mois puis seulement 2 € par mois utilisé. Vous payez uniquement quand vous faites fonctionner le badge.

Souscrire à l'offre télépéage Ulys Classic pour réduire son temps de trajet sur la route chaque jour

Le badge télépéage Ulys est une solution rapide, fiable et efficace, destinée aux professionnels et tous usagers de la route désireux de gagner un temps précieux sur leurs trajets maison, bureau et vice versa. Le véhicule est équipé d'un badge électronique, favorisant l'ouverture automatique des barrières. C'est un avantage pour ceux effectuant régulièrement les trajets sur l'autoroute. Et il est très simple d'utilisation. Vous n'avez aucune manipulation à faire si ce n'est installer le badge sur votre pare-brise. Celui-ci fonctionne de manière autonome et vous permet de régler automatiquement vos frais. Plus besoin de chercher de la monnaie, de présenter votre carte bleue, à chaque passage.

Réduisez vos coûts de péage avec la solution Ulys pour professionnels et particuliers : un abonnement à un tarif imbattable

En souscrivant à l'offre Ulys, faites des économies toute l'année. En effet, les utilisateurs réguliers peuvent avoir accès à des tarifs avantageux, autrement dit, préférentiels réservés aux abonnés. Côté praticité : gérez l'ensemble de vos données depuis votre smartphone. La gestion est fluide et sécurisée grâce à l'application dédiée. Vous pouvez désormais simplifier la gestion de vos frais de péage, car toutes vos transactions font l'objet d'une seule facture mensuelle détaillée. Pour les entreprises, cela facilite la comptabilité. Et, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez directement consulter en ligne votre historique retraçant toutes les transactions intervenues et télécharger vos factures. C'est pratique pour bien gérer votre budget.

Bon à savoir : avec le code promo ULYSTEAM15, vous avez accès à 8 mois offerts et 15 € de bons d'achat sur Ulys Team. À vous les remises, offres et privilèges en faisant partie du club Ulys Team. Connectez-vous depuis votre application Ulys ou sur le site avec vos identifiants pour en profiter.

Obtenez rapidement votre badge Ulys et roulez en toute sérénité sur l'autoroute

Pour profiter de l'offre, c'est simple : remplissez votre profil en ligne, nom, prénom, adresse de livraison : à domicile ou en point relais, puis passez au paiement. Vous obtiendrez votre badge de télépéage avec un support de fixation à l'adresse indiquée sous quelques jours. Pour choisir l'option Espagne/Portugal, Italie, vous devez indiquer le numéro de votre plaque d'immatriculation, utile pour faciliter votre passage au péage. Votre plaque pouvant être scannée en l'absence de détection de votre badge.

Vos stationnements payés directement avec votre badge Ulys

Ulys Classic, c'est une solution pratique pour vous déplacer sur toutes les autoroutes de France. Et payer vos stationnements dans plus de 500 parkings. Cette offre est valable jusqu'au 03/04 et n'est pas cumulable avec les offres en cours sur le site.

Réglez directement vos stationnements depuis votre compte Ulys sans utiliser votre carte bleue ou des pièces de monnaie. Désormais, vous pouvez entrer ou sortir des parkings partenaires de l'offre Ulys en vous servant du badge. Recevez le montant du stationnement sur votre compte Ulys. Les avantages sont multiples :

Gérez plus facilement vos stationnements, indépendamment de l'heure et de la durée ;

Vous disposez d'une plus grande flexibilité dans la gestion de vos frais de stationnement et péage y compris ;

Préparez sereinement vos trajets avec le badge télépéage Ulys.

Le saviez-vous ? Le badge télépéage Ulys est entièrement gratuit, il n'y a aucuns frais, hormis ceux liés à la livraison, et il est sans engagement.

Souscrivez à l'offre télépéage Ulys maintenant

Pour les personnes étant régulièrement sur la route, l'offre télépéage Ulys est un bon compromis entre temps de trajet et économies sur les frais de péage. Fini les temps d'arrêt aux barrières, les files d'attente. Place à la liberté de circuler avec Ulys Classic.