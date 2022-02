Découvrez les perspectives de Fisher Investments Europe sur l'investissement

Depuis plus de 40 ans, Fisher Investments Europe et sa société mère Fisher Investments gèrent les actifs de clients institutionnels et d'individus fortunés. Cette expérience nous permet de livrer des perspectives et commentaires financiers sur les sujets relatifs aux marchés français et internationaux qui présentent un intérêt pour les lecteurs de La Tribune. Que vous souhaitiez en savoir plus sur les perspectives de marché, l'actualité ou les conseils financiers, Fisher Investments Europe met à votre disposition un large éventail de contenus adaptés qui éveilleront l'intérêt de tous les investisseurs. Nous pensons que notre approche de l'analyse des marchés est ce qui nous distingue des autres sociétés de gestion en France.

Comment Fisher Investments Europe s'y prend pour analyser les marchés

Pour analyser les marchés et leur actualité, Fisher Investments Europe a recours à une approche « top-down » consistant à évaluer différents facteurs économiques, politiques et relatifs au sentiment. Cette méthode, fondée sur la macroéconomie, permet à Fisher Investments Europe d'appréhender un paysage financier aussi vaste que complexe et d'apporter à nos lecteurs les commentaires de marché pertinents qu'ils sont en droit d'attendre. Nos perspectives ont pour but de donner au lecteur des avis pratiques sur des sujets de portée mondiale et locale (à l'échelle de la France).

Chez Fisher Investments Europe, nous aspirons à pousser nos commentaires un peu plus loin. Nous aidons également les investisseurs français à comprendre comment leurs émotions peuvent influencer leur perception de l'actualité des marchés. Nous prêtons attention aux biais cognitifs, aux idées reçues les plus courantes en matière d'investissement et au traitement sensationnaliste à outrance de l'information qui aboutit souvent à de mauvais choix financiers. Ce faisant, nous apportons aux lecteurs de La Tribune des perspectives financières éclairées sur des sujets d'actualité. Face à la sélection grandissante de médias qui couvrent l'actualité et les événements économiques, nous espérons que Fisher Investments Europe constituera à vos yeux une ressource supplémentaire.

Fisher Investments Europe est le nom commercial utilisé par Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en France (« Fisher Investments Europe »). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl est une société à responsabilité limitée constituée au Luxembourg sous le numéro B228486 et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Son siège social est sis à l'adresse suivante : K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage L-1246 Luxembourg.

Ce document reflète les opinions générales de Fisher Investments Europe et ne doit pas être considéré comme une recommandation personnalisée en matière d'investissement ou de fiscalité ni comme un reflet de la performance client. Rien ne garantit que Fisher Investments Europe maintiendra ces opinions, qui sont susceptibles de changer à tout moment si de nouvelles informations ou analyses lui sont communiquées ou en cas de réévaluation de celles-ci. Les informations contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas une recommandation ou une prévision quant à l'évolution des conditions de marché. Elles sont fournies à titre purement indicatif. La situation actuelle ou future des marchés peut différer considérablement de celle présentée ici. De plus, aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des hypothèses formulées à des fins d'illustration dans le présent document. L'investissement sur les marchés financiers comporte un risque de perte de tout ou partie du capital investi, et rien ne garantit que ce montant pourra être récupéré. Les performances passées ne sont ni une garantie ni un indicateur fiable des performances futures. La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer au gré des évolutions des marchés financiers et des taux de change mondiaux.