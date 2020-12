L'allemand Emco délocalise en France

À l'heure où la relocalisation des entreprises dans l'Hexagone est devenue tendance, Emco revendique sa délocalisation sur le territoire français. Le principal frein au développement de la société ces dernières années était le manque de main d'œuvre qualifiée et disponible sur sa zone géographique. La crise se transforme en opportunité pour Emco. Les licenciements des uns font les recrutements des autres...

Anselme Hoffmann, directeur général Emco France, a su convaincre ses actionnaires allemands de délocaliser une partie de la production de la marque en France. Ce dernier est convaincu de trouver désormais la main d'œuvre qualifiée dont il aura besoin à court terme. « Cette délocalisation permet un rééquilibrage des lieux de production et nous ouvre de nouvelles portes. Nous allons fabriquer cette autre gamme de produits très résistants pour l'ensemble du groupe, avec un accès plus facile aux marchés anglais et du bénélux. Nous créons un centre d'expertise en ne fabriquant plus uniquement pour le marché...