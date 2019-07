Les Vieilles Charrues réveillent le Centre Bretagne

De Bruce Springsteen à Lana Del Rey, de Depeche Mode l'an passé à Iggy Pop et Black Eyed Peas cette année, la programmation du festival des Vieilles Charrues* (du 18 au 21 juillet) est bâtie sur une ambition : proposer la plus belle photographie musicale de l'année, mélanger les genres et les publics, créer du lien.

100% associatif

Dans les champs de Carhaix (7.000 habitants), en Finistère, les 280000 festivaliers en moyenne par an plébiscitent l'ambiance conviviale de ce festival. Et qui reste atypique dans son modèle : 100 % associatif à but non lucratif, Les Vieilles Charrues ne touchent aucune subvention de collectivités (sauf terrains et aide technique de Carhaix). Les 17 millions d'euros de budget sont financés à 60 % par la billetterie, à 20 % par les recettes annexes (bars, restaurants gérés en interne), à 20 % par le mécénat et les partenariats. Sur le plan local, le festival de 16 permanents emploie jusqu'à 700 salariés (1.500 via les prestataires) et 7.000 bénévoles d'associations locales qui, en échange, se partagent 135.000 euros pour développer leurs projets. « 200 entreprises bretonnes sont partenaires et organisent des opérations de relations publiques dans nos...