Plus de 500 collaborateurs de Delta Dore s'associent au plan d'actionnariat salarié

Lancé en juin et accompagné par le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine et le groupe Amundi, le premier plan d'actionnariat salarié ouvert par le groupe familial Delta Dore avait vocation a attirer le plus grand nombre de collaborateurs, de l'ouvrier au cadre. Basée à Bonnemain près de Rennes (Ille-et-Vilaine), l'ETI spécialisée dans la maison et le bâtiment connectés (pilotage énergétique) peut se réjouir. Un peu plus de 500 salariés, sur les 750 collaborateurs éligibles du groupe en France, ont adhéré à ce plan, dénommé Delta Dore Actions, pour un ticket moyen de 3000 €. Ils se partagent moins de 10 % du capital et recevront leur participation chaque année.

Contrôlée à 75 % par la famille Renault et à 20 % par Schneider Electric, Delta Dore (145 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, dont 32 % à l'international, 4,5 millions de produits fabriqués par an, en Bretagne et dans les Ardennes) emploie 860 personnes en France, où elle possède deux sites de fabrication, et dans ses neuf filiales installées en Europe et en Asie. Le plan d'actionnariat reste ouvert et pourra, à terme, être étendu aux filiales à l'étranger. « Permettre aux salariés de devenir partenaires, c'est les impliquer davantage dans le développement, les objectifs et l'économie de l'entreprise, leur donner plus de poids » assure Pascal Portelli, le président du directoire du groupe, qui anticipait plutôt un taux de 50 % de participation.

Peu endetté et sans besoin de trésorerie, le groupe a présenté en 2018 le plan stratégique Smart Ignition, qui affiche un objectif de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à dix ans (dont 70 % à l'international), une croissance et une innovation soutenues ainsi qu'un déploiement dans de nouveaux pays d'Europe, comme en Scandinavie. Dans ce contexte, l'actionnariat salarié représente aussi un facteur d'attractivité en termes de recrutement et de « conquêtes de talents ». Delta Dore investit plus de 10 % de ses revenus en R&D. Plusieurs nouveautés seront lancées prochainement (caméras IP, compteur énergie), notamment au CES de Las Vegas.

En chiffres

3.000. Le ticket moyen de l'adhésion par les salariés au plan d'actionnariat. L'ETI est spécialisée dans la maison et le bâtiment connectés.