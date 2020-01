Le Centre met le paquet pour séduire les cadres franciliens

Pour combler un déficit de recrutements de l'ordre de 5.000 à 6.000 postes - dont 2.000 d'encadrement - par an, la collectivité de François Bonneau passe à la vitesse supérieure. Via son agence de développement économique, Dev'up, elle va désormais au-devant des candidats potentiels pour faire valoir ses atouts et les convaincre de rejoindre son territoire. À preuve, la présence de 25 DRH d'entreprises de la région Centre-Val de Loire sur son stand au salon Compétences Cadres organisé le 3 décembre à la Défense par l'Agence pour l'emploi des cadres (Apec). En poche, 450 postes à proposer qui ont donné lieu à quelque 1.300 entretiens et trouvé preneurs pour 25 à 30 % d'entre eux. Conséquence de ces retombées encourageantes, cette première incursion physique des recruteurs régionaux au salon de l'Apec devrait être renouvelée en juin, lors d'une nouvelle édition de Compétences Cadres.

69 % des cadres franciliens prêts à s'installer dans le Centre

Menée avec l'Agence pour l'emploi des cadres, la dernière étude de Dev'up sortie en mars 2019 sur le ressenti des cadres d'Île-de-France vis-à-vis du Centre-Val de Loire est...