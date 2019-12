Les lunettes Sabine Be se diversifient et s'accessoirisent

Sabine Bégault, créatrice de sa propre marque optique, espère réitérer sa success story, cette fois-ci, sur le terrain des bijoux fantaisie, des vêtements et des arts de la table. Cette fille d'opticiens orléanais a lancé, le 15novembre, sa propre gamme sous le label Sabine Be Life. Et un nouveau site Internet est censé fédérer la communauté que Sabine Bégault a réunie autour de sa marque de lunettes fondée en 2014. Dotées d'un design audacieux, ces montures en acétate de cellulose sont désormais reconnues comme le nec plus ultra de la « branchitude » au niveau mondial.

Via sa société Sabinor, Sabine Bégault a rapidement dépassé les magasins du Loiret et de l'Hexagone. Les lunettes Sabine Be seront référencées début 2020 dans un millier de points de ventes à l'échelle de la planète.

« Made in Orléans »

Une trentaine d'opticiens de la grosse pomme new-yorkaise diffusent ainsi les modèles « Made in Orléans », à l'instar de revendeurs situés à Los Angeles, en Chine, à Hong Kong et à Singapour. À la clé de cette implantation internationale, 13 agents commerciaux qui visitent les magasins d'optique dans le monde entier pour le compte de Sabine Bégault. Sabinor table sur des ventes de...