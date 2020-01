Worldline choisit le Centre pour se renforcer

Les travaux démarreront au premier trimestre dans les locaux de Tours et de Blois pour offrir environ 10 % de surface supplémentaire aux futurs personnels du centre R&D de Worldline, qui opérera à cheval entre les deux villes. En plus de la quinzaine de personnes issues des ressources internes, cinq nouveaux profils seront recrutés dans les domaines de la cryptographie, de la data science et de l'intelligence artificielle. Le nouveau centre sera lui-même intégré à la division Identity, Trust and Authentication (ITA). Cette structure experte, qui regroupe au sein de Worldline les meilleurs spécialistes sur les questions d'identité numérique et de fraude, est particulièrement représentée à Tours et à Blois, deux des dix entités du groupe dans l'Hexagone.

Big data en fort développement

Leader européen en matière de paiements et de services dématérialisés (2,3 milliards d'euros de recettes et 11. 000 salariés dans 30 pays en 2019), la fintech cotée à la Bourse de Paris est le prestataire de 400 .000 e-commerçants et de 300 banques en Europe. Worldline leur fournit des systèmes sécurisés, encore renforcés avec l'introduction de l'authentification forte des clients et utilisateurs...