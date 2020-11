Sondage exclusif  : les habitants des Hauts-de-France pessimistes sur leur avenir

Concernant l'avenir général de la région des Hauts de France, les personnes interrogées sont 59% à être pessimistes (représentant jusqu'à 64% dans la tranche des 35 ans et plus). Crise oblige, artisans et commerçants, professions intermédiaires, dirigeants d'entreprise et retraités voient particulièrement l'avenir en noir.

Si l'on différencie les deux ex-régions, la Picardie est encore plus inquiète, totalisant cinq points de plus que Nord-Pas-de-Calais (57%). Comme partout ailleurs, plus les personnes sondées sont âgées, moins elles voient la situation de façon positive, que ce soit des hommes ou des femmes, des employés ou des salariés d'une profession de catégorie supérieure.

Chiffres noirs

Les craintes sont encore plus fortes lorsqu'on aborde la question du futur d'un point de vue personnel et de celui des enfants (64% de pessimistes), de la...