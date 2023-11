Île-de-France : pendant les JO 2024, le prix du ticket de métro va monter en flèche, annonce Valérie Pécresse

De quoi alimenter le débat sur la gratuité des transports que mettent en place certaines municipalités. Pendant les Jeux olympiques et Paralympiques de Paris qui se dérouleront du 26 juillet au 8 septembre 2024, il n'y aura pas que le prix des hébergements qui s'envoleront. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé lundi le quasi-doublement du prix du ticket de métro à l'unité à 4 euros (contre 2,10 euros), et la mise en place d'un pass Paris 2024 d'un montant de 16 euros par jour avec un tarif dégressif en fonction du nombre de journées allant jusqu'à 70 euros par semaine. La cherté du prix à l'unité est justifié par la volonté de forcer les passagers occasionnels à se diriger vers le forfait JO et limiter les files d'attentes générées par l'achat massif de tickets à l'unité. Le prix du trajet vers les aéroports sera lui aussi rehaussé (16 euros, contre environ 11 euros actuellement pour Roissy et Orly).

« Le juste prix »

Ce forfait permettra aux voyageurs d'accéder à la totalité du réseau francilien, aéroports et Orlyval compris. Les détenteurs d'un abonnement de transport mensuel ou annuel ne seront pas concernés par cette hausse. Les cartes imagine'R ou un pass senior non plus. « C'est le juste prix », a estimé Valérié Pécresse sur X.

« A l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, Île-de-France Mobilités va augmenter considérablement son offre de transport. Il n'est pas question que les Franciliennes et les Franciliens payent ce coût », a-t-elle ajouté. Près de 10 millions de personnes sont attendues sur le réseau de la RATP et de la SNCF pendant les JO.

Par ailleurs, Ile-de-France Mobilités (IDFM) a annoncé l'augmentation du pass Navigo à 86,40 euros en 2024, a rapporté lundi Le Parisien, soit une augmentation de 2,30 euros. La décision doit encore être soumise au vote des élus d'IDFM, le 7 décembre prochain.

