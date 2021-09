Suivez en direct les débats du 4ème Sommet du Grand Paris

A la veille de l'élection présidentielle, le Grand Paris peut et doit s'affirmer comme le moteur de la reprise économique et financière du pays voire de l'Europe.

A condition d'offrir un cadre de vie respectueux des impératifs écologiques et énergétiques tant dans l'habitat que dans les transports individuels et collectifs. Le prochain quinquennat sera-t-il au rendez-vous de ce Grand Paris des projets et de la réforme qui clarifiera l'organisation territoriale de la région-capitale ?

La ministre du Logement Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable Olivia Grégoire, le préfet de Paris, préfet de région Île-de-France Marc Guillaume ainsi que la présidente du conseil régional d'Île-de France Valérie Pécresse, le président de la métropole du Grand Paris Patrick Ollier et la maire de Paris Anne Hidalgo seront les invités exceptionnels de cet événement.

Ils dialogueront avec des responsables économiques, des acteurs de la société civile, notamment, Stéphanie Le Quellec, cheffe doublement étoilée, Jean-François Monteils, président de la Société du Grand Paris, Stéphan de Faÿ, Jérémie Almosni...

Parmi les temps fort de la journée, les six pitchs de la "Génération Grand Paris" à 18h15 ou encore un grand débat sur "ce qui va planter dans le Grand Paris" entre l'écrivain et entrepreneur Laurent Alexandre et l'économiste Nicolas Bouzou à 19h.

Les thèmes évoqués

Relance économique et transition écologique : le grand tournant pour le Grand Paris ?

Dans la nouvelle mondialisation, quel tourisme veut-on pour le Grand Paris ?

Crise de l'offre et crise climatique, comment le logement dans le Grand Paris peut surmonter ces nouveaux défis ?

Le Grand Paris : quelle ambition pour la France ?

Faut-il revoir l'aménagement du Grand Paris après cette crise ?

Quelle relance veut-on pour la nouvelle Seine du (très) Grand Paris ?

A quand un big bang dans le Grand Paris ?

Les usagers, grands gagnants d'un Grand Paris mobile et ouvert à la concurrence ?



Le Grand Paris pourra t-il tenir ses promesses écologiques



Le patrimoine culturel au cœur de l'attractivité du Grand Paris



Génération Grand Paris - Pitchs de 6 jeunes entrepreneurs



Grand Paris : ce qui pourrait "planter"

Lire aussi 5 mnGrand Paris: une décennie capitale pour verdir la métropole-monde



>> Retrouvez l'événement en direct sur LaTribune.fr et sur nos réseaux sociaux !