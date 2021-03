Produits dérivés : le normand Abyss Corp pare le Brexit en s'offrant son concurrent anglais

Wingardium Leviosa ! La formule magique chère à Harry Potter, dont Abyss Corp écoule les produits dérivés à raison d'un million d'exemplaires par an, préserverait-elle des effets délétères du Brexit ? C'est ce sur quoi table le florissant fabricant et distributeur normand (200 salariés - 45 millions d'euros de chiffre d'affaires) qui vient de mettre la main sur son concurrent britannique GB Eye, acquis sans coup férir pour « plusieurs millions de Livres Sterling ». L'opération, qui s'est conclue via la plateforme Zoom (!) Covid oblige, tombe à point nommé quelques...