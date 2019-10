e-commerce : la startup nantaise Akeneo investit sur l'intelligence des données

C'est la cinquième levée de fonds menée par la startup nantaise Akeneo, spécialisée dans la gestion des informations produits et des catalogues pour le commerce omnicanal. Devenu en six ans le leader mondial de solutions de gestion de l'expérience produit (PXM) pour les marques et les distributeurs avec la mise en oeuvre d'une plate-forme Saas Open source, Akeneo a, le 12 septembre dernier, annoncé une levée de fonds de 41 millions d'euros, réalisée auprès du fonds d'investissement américain, Summit Partners, et des investisseurs historiques Alven, Partech et Salesforce Ventures, ainsi que Stephan Dietrich, membre du conseil d'administration d'Akeneo.

Opérant à la fois pour le « B to C » et le « B to B », la startup nantaise revendique d'être devenue la plateforme de gestion de l'information produit (PIM) la plus utilisée au monde « avec un taux de croissance annuel à trois chiffres pour la sixième année consécutive », assurent les dirigeants de l'entreprise qui dénombre 60.000 implémentations, dont de grandes marques internationales (Sephora, Fossil, Auchan, shop.com...).

100 nouvelles recrues cette année

Au lendemain de ce nouveau tour de table, Akeneo entend poursuivre ses investissements dans ses activités commerciales et de marketing en Europe et aux États-Unis. Elle entend, notamment, doubler ses investissements en R & D pour booster l'intelligence artificielle afin d'accroître l'automatisation de la gestion des informations produits et d'améliorer le contrôle de la qualité de l'expérience produit.

« La gestion de l'expérience produit (PXM) est en train de devenir une application métier essentielle pour les marques et les retailers qui souhaitent personnaliser leur stratégie et s'imposer dans le commerce omnicanal et à l'international » , explique Frédéric de Gombert, PDG et cofondateur d'Akeneo. « Les consommateurs actuels interagissent en moyenne avec plus de cinq points de contact avant de prendre une décision d'achat. Il est donc de plus en plus important pour les marques d'utiliser une plateforme offrant une expérience produit intégrée et cohérente. » L'entreprise, dont l'effectif est monté en trois ans de 56 à 180 personnes (France, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Israël), prévoit de recruter 100 personnes au cours de la prochaine année pour accompagner sa croissance.