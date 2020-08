Wishibam, le tournant e-commerce d'une start-up en plein confinement

Le 17 mars dernier, premier jour du confinement, Angers French Tech lançait un appel à son écosystème pour mettre les nouvelles technologies au service de l'économie traditionnelle.

« Les makers ont mis à disposition leur imprimante 3D. On a eu une dizaine de retours dans l'aide au télétravail, la création de modules de micro-learning, l'accompagnement de services de santé et l'e-commerce dont Wishibam qui a lancé sa première plateforme de vente en ligne. On a prouvé que certaines technos avaient du sens », explique Yannick Bourdin, manager général d'Angers French Tech.