Annonces-legales.fr : outil de publication d’annonces légales en ligne

Quand faire appel à Annonces-legales.fr ?

Il est possible de contacter Annonces-legales.fr pour la publication d'une annonce légale dans le cadre de la création de votre entreprise, en cas de modification importante concernant la direction et la gestion, ainsi que dans le cadre de la cessation d'activité. En ce qui concerne l'annonce légale, dissolution de votre société, Annonces-legales.fr se tient à votre disposition pour sa publication.

La disparition d'une société est officialisée par sa radiation définitive auprès du Registre du commerce et des sociétés (RCS). Mais avant, les associés ou l'autorité judiciaire ont dû prendre la lourde décision de cesser l'activité pour une raison ou une autre. Dans ce cas, la loi exige que vous informiez les tiers de cette décision via une annonce légale parue dans un journal d'annonces légales (JAL) agréé tel que Annonces-legales.fr.

Mais la liquidation et la disparition de l'entreprise ne sont pas les seuls événements ayant besoin d'être annoncés dans un journal d'annonces légales. La première publication doit avoir lieu dès la constitution de la société, une fois que les statuts sont adoptés. Quelle que soit la forme juridique que vous sélectionnez, SARL, EURL, SCI, SAS, SASU, SA ou SNC, les formalités de constitution incluent toujours la publication d'une annonce légale dans un journal habilité de votre département.

Par ailleurs, les annonces légales sont obligatoires en cas de modification importante concernant la vie de l'entreprise comme :

Le changement de gérant ou d'administrateur ;

Le transfert du siège social ;

Le changement d'objet social ;

Le changement de dénomination ;

Le changement de durée ;

Le changement de forme juridique ;

La nomination du commissaire aux comptes ;

La modification du capital.

Pourquoi choisir Annonces-legales.fr ?

Annonces-legales.fr propose de publier des annonces légales au meilleur prix. Depuis janvier 2022, ce JAL applique de nouveaux tarifs forfaitaires pour les annonces de constitution et de dissolution selon l'arrêté ministériel n°MICE2130071A. Pour les autres types d'annonces légales, le site permet aux entreprises de profiter de prix plus que raisonnables. En tout état de cause, il propose des offres intéressantes parmi une sélection de titres habilités pour votre société dans chaque département. De plus, le paiement est entièrement sécurisé.

En outre, Annonces-legales.fr met à votre disposition des outils pratiques et faciles à utiliser afin de simplifier les démarches de parution de votre annonce légale. Il suffit notamment de choisir le bon formulaire en fonction de l'événement que vous voulez annoncer. En ce qui concerne la dissolution en particulier, vous trouverez des formulaires pour la dissolution clôture, la dissolution de liquidation, la dissolution par transmission universelle du patrimoine (TUP) et dissolution anticipée. Ainsi, le portail vous facilite grandement la tâche

En faisant appel à Annonces-legales.fr, vous avez la possibilité de publier votre annonce légale au format numérique. Vous gagnez ainsi du temps et vous avez plus de chances d'atteindre les personnes que vous souhaitez informer de la décision prise ou le changement concernant votre société. De surcroît, vous pouvez procéder à un suivi de l'évolution de l'annonce sur le journal d'annonces légales en ligne.

Vous trouverez sur ce site d'annonces légales une FAQ ainsi que des guides pratiques pour vous aider dans la rédaction et dans la publication de vos annonces. Il est même possible de naviguer sur le blog pour en apprendre davantage sur le sujet. Si vous avez d'autres questions qui vous taraudent, vous pouvez contacter le service client qui se fera plaisir de vous répondre et de vous accompagner.

Le délai de parution d'une annonce légale sur Annonces-legales.fr

Le journal d'annonces légales en ligne vous envoie l'attestation de parution en un jour ouvrable après le paiement. Le délai est seulement d'une heure pour une attestation express. Avant, l'équipe vérifie que l'annonce est correcte. Elle vous notifie si ce n'est pas le cas pour que vous puissiez apporter les modifications nécessaires. Ensuite, l'annonce paraîtra dans la prochaine édition du journal.

À savoir que l'attestation de parution est un document contenant l'annonce légale, le journal qui assure sa diffusion, la date de parution et le département concerné. Dans le cas d'une création, il figure parmi les pièces justificatives requises pour l'immatriculation de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, il faut publier une annonce légale en cas de constitution, de modification et de disparition de votre entreprise. Autrement, vous risquez d'être sanctionné. En cela, vous pouvez faire appel à Annonces-legales.fr.