Comment bien transiter vers des métiers à impact positif lié à la RSE  ?

Réalisez un bilan de compétences approfondi



Un bilan de compétences approfondi constitue la pierre angulaire d'une reconversion réussie. Il vous aide à faire l'inventaire complet de vos compétences techniques, comportementales et managériales. Mieux, vous identifiez avec précision vos forces, vos valeurs essentielles ainsi que vos motivations profondes. Cette analyse méthodique vous aide par ricochet à établir un profil riche et nuancé. Elle clarifie vos orientations potentielles en parfaite adéquation avec votre personnalité.

Vous nourrissez ainsi une vision claire de vos talents et aspirations afin de définir des objectifs de carrière alignés sur vos véritables priorités. Prenez donc le soin de faire votre bilan de compétences à Nantes si vous résidez dans cette commune et ses environs.

Explorez les métiers à impact positif et durable

Les métiers à impact positif et durable répondent à des enjeux sociétaux ou environnementaux majeurs. Ils sont de divers ordres et s'inscrivent pleinement dans une démarche RSE ambitieuse. Il s'agit entre autres :

de la finance durable ;

des achats et sourcing responsables ;

de la performance énergétique et environnementale ;

de la mobilité durable ;

de la responsabilité sociétale des entreprises, etc.

Chacun de ces métiers vous donne a priori la garantie d'une carrière professionnelle prometteuse.

Formez-vous aux compétences clés des métiers de la RSE

Vous devez être pleinement opérationnel sur l'un ou l'autre des métiers sus mentionnés avant même qu'un cabinet de recrutement RSE par exemple ne s'intéresse à vous. Pour ce faire, vous devez renforcer vos connaissances techniques dans des domaines tels que le reporting extrafinancier, l'économie circulaire ou la gestion des risques ESG.

Retenez également que vous pouvez beaucoup gagner en possédant des savoir-faire comportementaux essentiels tels que : la créativité, la vision prospective, la force de conviction, l'agilité, le leadership mobilisateur, etc. Des formations certifiantes vous aident tout de même à acquérir ce socle de compétences complémentaires. Vous devenez ainsi agile et expert pour évoluer sereinement vers ces métiers d'avenir.

Suivez une feuille de route bien élaborée

Outre les étapes précédentes, vous devez suivre une feuille de route claire et structurée pour mener à bien votre reconversion. Entre autres, faites l'effort de décomposer votre projet en des étapes précises à franchir de façon méthodique. Commencez par définir votre nouvel objectif de carrière avec précision en vous appuyant sur votre bilan de compétences. Cet objectif doit être en parfaite adéquation avec vos aspirations et vos spécificités.

Vous construisez ensuite votre plan d'action détaillé : formations à suivre, expériences à acquérir, recherche d'opportunités correspondantes, etc. N'hésitez surtout pas à envisager des transitions graduelles pour sécuriser votre parcours à ce propos.

En parallèle, vous devez développer activement votre réseau professionnel et votre personal branding. Les meilleures astuces pour facilement y arriver consistent à rejoindre des communautés dédiées, participer à des événements et partager vos expertises. Cette visibilité favorise les opportunités.

Persévérez malgré les défis de la transition

Une transition de carrière vers un métier à impact positif comporte inévitablement des obstacles à surmonter. Vous devez donc faire preuve de résilience et de ténacité pour ne pas vous laisser décourager. Faites également l'effort d'accepter que le processus puisse être long. Une immersion, un stage ou un emploi à temps partiel vous permettent de tester votre nouvelle voie de façon concrète. Mieux, vous capitalisez sur les leçons tirées des expériences moins concluantes.

N'oubliez surtout pas de vous armer de patience lors des phases de doute ou de remise en question. Votre détermination à donner du sens à votre métier vous aide à transcender les difficultés passagères. N'hésitez pas non plus à solliciter le soutien de votre entourage et à rejoindre des groupes d'entraide. Ces appuis vous aident à garder le cap pendant cette période charnière et votre persévérance finit par payer lorsque s'ouvre la porte du métier convoité.