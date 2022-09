Comment choisir la bonne solution de paiement pour mon entreprise ?

Comme pour tous les autres aspects de votre entreprise, il faut envisager chaque élément à court, moyen et long terme. Et la solution de paiement ne déroge pas à la règle. Et si aujourd'hui vous ne vendez qu'en magasin physique, votre marché se développant, vous pourrez être amené à vous déplacer dans toute l'Europe ou encore à vendre dans le monde entier via votre boutique en ligne. C'est pour cela qu'une solution tout-en-un complète, évolutive et sans engagement est intéressante.

Mais au fait ? Qu'est-ce qu'une solution de paiement ? Et comment choisir la solution de paiement adaptée à vos besoins ? On fait le point.

Un compte professionnel complet

Avant de se lancer avec un partenaire de paiement, il est nécessaire de vérifier si celui-ci est adapté aux activités de son entreprise. Il ne suffit pas d'ouvrir un compte professionnel pour garantir une bonne gestion des finances de son entreprise. Votre compte professionnel doit répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise pour ce qui est de l'acceptation des paiements d'une part et de l'utilisation des fonds de l'autre.

Une solution de paiement doit pouvoir proposer des services adaptés à votre activité sans pour autant réclamer de frais de transactions trop importants, qui répercuter sur vos clients ne manqueront d'ailleurs pas de les refroidir.

Trouver le terminal de paiement CB adapté à votre activité

Pour ne manquer aucune vente en boutique ou en déplacement, il vous faudra choisir votre terminal de paiement avec soin pour qu'il soit adapté à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos clients.

Si la tendance était déjà au paiement sans contact, la crise sanitaire à encore accéléré le mouvement. avec les paiements possible par porte-monnaie électronique via son téléphone, sa montre ou autre accessoire, éviter le contact physique est devenu la norme.

En temps que professionnel, se doter d'une solution de paiement omnicanales proposant des moyens traditionnels et des méthodes nouvelles comme les QR code ou les demandes de paiement par lien est donc recommandé en tous lieux, que ce soit en boutique ou lors de déplacements

Optez pour des appareils qui acceptent tous les types de cartes de débit et de crédit émises par les principaux systèmes de cartes connus dans le monde. Vérifiez également que l'appareil permette le paiement sans contact et le traitement des paiements mobiles (Google Pay, Apple Pay, etc.), incontournables aujourd'hui. C'est dans ce sens que la solution de paiement myPOS convient aux entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité.

Vous vendez sur des salons ? Choisissez un terminal de paiement mobile

Vous êtes restaurateur ? Il existe des terminaux mobiles qui offrent, en supplément de leur rôle traditionnel, des fonctions « intelligentes » comme la réception d'un pourboire.

Vous êtes professionnels dans le bâtiment ? Optez pour un terminal ultra solide

myPOS propose de nombreux terminaux de paiement CB pour répondre aux besoins de tous les professionnels, à partir de 29€ seulement. Pour les découvrir, c'est ici.

Attention, bien qu'il soit très pratique d'avoir recours aux nouvelles solutions de paiement mobile, pensez à garder en supplément un terminal de paiement plus classique pour assurer une meilleure transition avec tous les consommateurs et ne passer à côté d'aucune vente.

Penser au paiement en ligne

Manque de confiance dans la solution de paiement ou au contraire découragé par de trop nombreuses étapes, il n'est pas rare que le consommateur abandonne avant même de valider sa commande. Heureusement, une solution de paiement fiable et complète (https://www.mypos.com/fr/paiements-en-ligne) peut vous éviter cela.

Si en tant que professionnel vous n'épargnez aucun effort quant au perfectionnement de vos produits, la définition de la bonne stratégie marketing et la recherche de nouveaux clients, vous devez aussi vous assurer d'être payé de façon optimale ! Que ce soit en ligne ou en magasin, il vous faut choisir une solution simple et sécurisée.

Prévoyez donc une passerelle de paiement fiable et performante sur votre boutique en ligne. Celle-ci doit être entièrement sécurisée et s'intégrer parfaitement au parcours d'achat sur votre site.

Assurez-vous que la solution que vous envisagez respecte les nombreuses réglementations et normes internationales établies dans le but de protéger le consommateur et lutter contre la fraude. Par exemple, votre solution de paiement en ligne doit permettre l'authentification 3-D Secure, via laquelle le client valide son acte d'achat à travers un code spécifique.

Il faut également veiller à limiter les étapes de paiement et à éviter les longueurs et redirections lors du processus de règlement.

Vérifiez que la solution choisie propose des API et plugins de checkout adaptés pour s'intégrer à votre boutique, ainsi qu'une équipe d'assistance disponible par email et téléphone pour vous aider à mettre en place votre tunnel de paiement, comme le fait myPOS pour sa solution online.

Avoir des outils pour bien piloter son entreprise

Avec des solutions de vente omnicanales, vous ne pouvez vous permettre de multiplier les interfaces de paiement sans liaison entre elles. Sans parler des erreurs comptables que vous pourriez générer avec plusieurs comptes professionnels. Vous seriez également dans l'incapacité d'assurer le parcours client fluide et personnalisé qui est aujourd'hui attendu des consommateurs.

L'Application de pilotage myPOS garantit une meilleure gestion des finances de son entreprise en vous fournissant en temps réel les rapports détaillés et complets de vos opérations, vous permettant de gérer vos solutions de paiement 24heures/24 et 7jours/7, ou encore en vous permettant par exemple de bloquer et débloquer vos cartes Visa Business. Toutes les opérations sont centralisées et visibles.

Quelle que soit la méthode de paiement que vous choisissez d'utiliser, ou une combinaison de ces méthodes, gardez toujours la sécurité à l'esprit. Il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour que vos données personnelles soient en sécurité et ne tombent pas entre les mains de fraudeurs et de malfaiteurs.

Par ailleurs accepter les paiements instantanément c'est bien, mais pouvoir utiliser les fonds quelques secondes plus tard, c'est encore mieux. C'est pourquoi en tant que client myPOS, vous recevez gratuitement une carte Visa business directement reliée à votre compte professionnel. Et si votre entreprise a besoin de plusieurs cartes, ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez toujours commander des cartes supplémentaires à partir de votre application mobile.

Les temps changent. Les méthodes de paiement à notre disposition aujourd'hui sont beaucoup plus nombreuses et pratiques, et ce n'est que le début. Il faut garder à l'esprit qu'il existe autant de parcours de paiement que d'entreprises et de clients. Aujourd'hui, l'acheteur n'accepte plus les contraintes de temps et d'espace. Bien choisir la solution de paiement de son entreprise est essentiel pour garantir une expérience d'achat de qualité et augmenter ses ventes.

La solution de paiement tout en un myPOS répond à toutes les exigences citées ci-dessus. Quelle que soit votre activité, vous trouverez avec myPOS la solution de paiement adaptée, instantanée, mobile et intuitive, pour offrir à vos clients une expérience de paiement optimale et à vous une tranquillité d'esprit quand à l'acceptation des paiements.