Comment optimiser ses placements en 2021  ?

Quelles sont les classes d'actifs disponibles pour les investissements en 2021 ?

L'investissement en bourse est l'un des placements de plus en plus appréciés. Toutefois, il est important de connaître les classes d'actifs existantes pour choisir celle qui vous convient le mieux.

Les actions : c'est l'une des classes les plus répandues sur les marchés financiers. Elle vous donne, entre autres, droit à des parts de l'entreprise dans laquelle vous êtes actionnaire. Vous avez en outre la possibilité de "co-gérer" l'entreprise en votant lors des assemblées générales. Les actions peuvent être ordinaires, de préférence, etc.

Les obligations : il s'agit de la deuxième grande classe sur les marchés financiers. Ce sont des titres de créances provenant de l'État, d'organismes publics ou d'entreprises privées. Acheter une obligation revient à prêter de l'argent à l'entité émettrice en échange d'intérêts qualifiés de coupon. Tout comme les actions, les obligations se déclinent sous diverses formes (à taux fixe, à taux variable ou convertible en actions).

Les placements monétaires : cette classe d'actifs regroupe les titres d'emprunts et titres de créances ayant une courte durée de vie. Ces titres représentent des bons du Trésor émis par l'État, des billets de trésorerie d'entreprises ou des certificats de dépôt provenant des banques.

Les matières premières : comme l'indique son nom, cette classe d'actifs regroupe des matières premières telles que les métaux, le pétrole, les matières agricoles, etc. Leur cours est régi par l'offre et la demande. Ceux-ci fluctuent en fonction de facteurs climatiques ou politiques.

Enfin, les devises (euro, dollar, etc.) constituent une classe d'actifs achetables et vendables sur le marché des changes ou Forex. La spéculation est également possible sur cette classe d'actif réputée être la plus liquide.

L'investissement en bourse : un placement intéressant en 2021 ?

L'investissement en bourse est avant tout accessible à tous. Cela s'explique par la démocratisation des courtiers en ligne. Chaque investisseur est donc libre de choisir celui qui s'adapte le mieux à son profil.

Bien que les marchés financiers peuvent souffrir d'une image négative, investir ne constitue pas une arnaque. Les opportunités ont et seront nombreuses à court, moyen et long terme. Se définir un horizon de placement à long terme est le meilleur moyen de ne pas se laisser frustrer par les fluctuations à court terme.

En outre, c'est un excellent moyen d'anticiper des projets sur le long terme, qui nécessitent plusieurs décennies. Il peut s'agir de la préparation d'une retraite, du financement des études de ses enfants, de la réalisation de projets immobiliers, de la constitution d'un patrimoine, etc.

Il est donc intéressant de comprendre pourquoi investir en bourse pour s'ouvrir le champ des possibles ou a contrario s'orienter vers d'autres placements en connaissance de cause.

Le PEA : un placement plus intéressant que l'assurance-vie en 2021 ?

Le PEA (plan d'épargne en actions) est un dispositif permettant d'investir en bourse tout en bénéficiant d'un cadre fiscal on ne peut plus attrayant. En effet, au bout de 5 ans de détention, les gains sont exonérés de taxes, même si les prélèvements sociaux demeurent.

Mis en place pour encourager l'investissement en bourse (spécialement en actions), le PEA est devenu encore plus attractif que l'assurance-vie depuis l'apparition de la loi pacte (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) 2018.

Le principal objectif de cette loi n'est autre que donner aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. Cela dit, d'après la Banque de France, l'assurance-vie demeure un produit d'épargne toujours plébiscité par les Français.

Les ETFs : éléments incontournables ?

L'ETF (ou tracker ou fonds indiciel coté) se définit comme un fonds d'investissement composé d'actions ou d'obligations provenant de plusieurs centaines d'entreprises ou d'obligations émanant de plusieurs États. Cet élément réplique un indice boursier en suivant fidèlement son évolution.

Ils sont encore peu connus, mais les ETFs sont des moyens simples et efficaces de diversifier ses placements. En plus d'être adaptés aux novices comme aux habitués, ils vous donnent la possibilité d'investir instantanément et simultanément dans d'innombrables entreprises et obligations d'États.

Pour y voir un peu plus clair, il est possible de consulter les ressources disponibles sur internet, citons le guide d'investissement proposé par Graine d'investisseur mais les sources restent nombreuses. Internet regorge d'outils, d'astuces et d'exemples d'allocations à ne suivre toutefois qu'avec parcimonie.

Le mot d'ordre reste la diversification qui compte tenue du nombre d'actifs reste un prérequis atteignable lorsqu'on souhaite s'initier de façon sérieuse. Les marchés financiers restent risqués et si des performances journalières peuvent être exceptionnelles, l'inverse se vérifie également.

Si nul ne peut prédire l'évolution des cours, il convient alors d'imaginer tous les scénarios possibles pour anticiper les prises de décisions à venir.