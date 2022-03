Comment sélectionner le bon contrat d'assurance-vie ?

Ce qu'il faut savoir avant de s'engager

La fiscalité d'un contrat d'assurance-vie est levée au bout de huit ans à compter de la date de souscription. Autrement dit, les retraits effectués sur le capital ne sont plus soumis à l'impôt sur le revenu après ce délai. Pour tirer le meilleur bénéfice de ce placement, il faut donc l'envisager sur le long terme. Le cas échéant, un rachat partiel ou intégral du contrat est envisageable. Les fonds avancés par l'établissement bancaire doivent être remboursés dans un délai de deux ans maximum.

Bon à savoir : contrairement au livret A qui doit être unique et souscrit auprès d'un seul organisme financier, il n'existe pas de limite concernant la souscription des assurances-vie. Cela signifie que vous pouvez ouvrir deux contrats ou plus afin de multiplier les sources de profit et de faire jouer la concurrence. Attention : un contrat acté ne peut pas être transféré ou confié en gestion à un autre prestataire.

Les différents types d'assurances-vie

Il ne faut pas hésiter à comparer les offres avant de prendre une décision ferme. En moyenne, on dénombre entre 500 et 1000 contrats différents. Citons notamment :

Les contrats multisupports, qui permettent à l'épargnant de diversifier ses investissements, le plus souvent en associant les fonds en euros à des unités de compte.

Les contrats monosupport, uniquement basés sur le régime de l'épargne (de plus en plus rares, car moins rémunérateurs à cause de la baisse des taux).

Les contrats Eurocroissance, qui offrent un bon compromis entre les risques et le bénéfice, grâce à des supports garantis à 100 % (pas de perte financière).

Comment choisir une assurance-vie adaptée à son profil d'investisseur ?

Chaque contrat étant différent, il est important de se baser sur quelques critères communs pour sélectionner le placement le plus performant. N'hésitez pas à demander une évaluation du rendement net d'un contrat. Vous pouvez effectuer le calcul vous-même puisqu'il suffit de retrancher les frais aux bénéfices. Notez que le niveau de gestion du contrat choisi impactera nécessairement son coût. Les commissions oscillent entre 0,5 % et 1 % du capital de départ. Effectuez plusieurs demandes de devis pour faire un choix plus éclairé.

Même si votre conseiller bancaire met en avant des placements à risques en vous assurant une importante plus-value, choisissez uniquement les programmes de diversification avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Vous avez le droit de préférer la sécurité aux gains potentiels qui peuvent être impactés par la décroissance des marchés. Dans tous les cas, fiez-vous à votre instinct !